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Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков
Источник материала: KYKY>
Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков, который до 2010 года 18 лет руководил городом. Ему было 83 года. Об этом
СМИ пишут, что Лужков скончался в одной из клиник в Мюнхене, где ему должны были проводить операцию на сердце.
Кем он был
Лужков – москвич. По специальности он «инженер-механик». В 1991 году Лужков женился (в третий раз) на предпринимательнице Елене Батуриной. В 2016 году она заняла первую строчку рейтинга Forbes: бизнес-издание оценило ее состояние в 1,1 миллиарда долларов.
Юрий Лужков стал главой мэрии Москвы в 1992 году. В 2010-м его отправил в отставку президент России Дмитрий Медведев, который на тот момент сменял Путина. Это произошло сразу после того, как Лужков вернулся из отпуска (а уходил во время аномальной жары и смога в Москве, что, судя по предположениям, разозлило Кремль). Мэра сняли с должности из-за «утраты доверия». Лужкова порицали за «неэффективное управление городом» и «запредельный уровень коррупции».
Те 18 лет, что Лужков провел в мэрии, были противоречивыми. Но москвичи соглашаются, что в городе развилась торговля. В Москве восстановили ряд памятников, в том числе храм Христа Спасителя, собор Казанской иконы Божьей Матери на Красной площади, ансамбль Рогожской слободы и Иверские ворота, но и начали масштабный снос исторических зданий. При Лужкове было запущено точечное строительство башен-небоскребов.
После отставки Лужков занялся пчеловодством. Когда у него брали интервью, он
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Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков, который до 2010 года 18 лет руководил городом. Ему было 83 года. Об этом сообщает «Медуза». СМИ пишут, что Лужков скончался в одной...
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