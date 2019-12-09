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Театральный фестиваль «Гоголь на Каляды» пройдет 16- 18 декабря в Минске

10.12.2019 12:26 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Театральный фестиваль «Гоголь на Каляды» пройдет 16- 18 декабря в Минске
Фото из открытых источников

Три вечера, три спектакля, две страны и только один «виновник торжества» - в Минске пройдет международный театральный фестиваль «Гоголь на Каляды»! Литературный классик в современном прочтении от ведущих белорусских и украинских режиссеров.

Все, что связано с Рождеством, напоминает нам о времени волшебства и о многовековых традициях. Все, что связано с Гоголем волнует по природе магического восприятия мира. Все, что связано с украинским режиссером Андреем Бакировым и белорусским режиссером Юрием Диваковым, зачастую не просто волнует, а обескураживает, повергает в шок, заставляет плакать, смеяться, закрывать глаза, смотреть, не отрываясь, и жаждать, чтобы происходящее на сцене не заканчивалось.

16 декабря «Гоголь. Fatum.» (Беларусь)

Открывает «мистический» фестиваль 16 декабря Гомельский областной драматический театр с летаргией по мотивам повести Николая Гоголя «Шинель» — «Гоголь. Fatum.», поставленной Юрием Диваковым. Кто видел хоть одну работу талантливого и неординарного белорусского режиссера понимает, что ничего «обычного» ждать не придется. Это не инсценировка, но фантазия, музыкально-пластические впечатления о жизни и творчестве писателя, о его страхах и переживаниях. «В летаргию – состояние, которого так страшился Гоголь, – будут погружаться как актеры, так и зрители», - обещает режиссер.

17 декабря «Вий. Докудрама» (Украина)

Во второй вечер фестивальной программы - 17 декабря - зрителей ждет «Вий. Докудрама» в исполнении Черниговского областного академического украинского музыкально-драматического театра имени Т. Г. Шевченко (Украина). Этот спектакль, названный лучшим в Украине в 2018 году, белорусская публика смогла оценить в минувшем сезоне. Нетривиальная трактовка «Вия» драматургом Натальей Ворожбит привлекла нашего зрителя, поэтому и в этом году ее покажут в Минске. Головокружительные по технической сложности декорации, тонкая драматическая игра актерского ансамбля из 25 человек, режиссерский креатив и причудливый микс гоголевских мотивов с современной украинской действительностью, неприкрытой и абсурдной – все это к услугам публики.

18 декабря «Ночь перед Рождеством» (Украина)

И завершит фестиваль 18 декабря музыкальная комедия «Ночь перед Рождеством» - еще один театральный хит от Черниговского театра, настоящих мастеров гоголевских мистерий. Здесь причудливо переплелись древние легенды и картины жизни украинского села, реальное и воображаемое, фантастическое и комическое. Захватывающие ритмы хореографических композиций, впечатляющая энергетика сценического действа, колоритные образы, созданные ярким актерским ансамблем, покорили зрителей не одного города и не одной страны. По словам организаторов, незабываемое впечатление от этой феерической инсценировки Гоголя еще надолго сохранит в душе сказочную атмосферу праздничной Рождественской ночи.

Билеты – на сайтах билетных операторов. Категория: 18+

 
Теги: Минск
 
 
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Спектакли-события по мотивам произведений Николая Гоголя покажут на сцене Республиканского Дворца культуры профсоюзов.
 
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