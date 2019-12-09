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В Гомеле пьяный работник СТО угнал прямо из бокса чужой авто и попал на нем в ДТП
Источник материала: Tut.by
В Гомеле работник автосервиса выпил, а после взял покататься чужую машину и попал на ней в ДТП. Подробности TUT.BY сообщили в ГАИ.
Инцидент произошел вечером 7 декабря. 33-летний мужчина взял в автосервисе, где работает, чужой Dodge Caravan и поехал на нем кататься. На пересечении улиц Хмельницкого и Бочкина попал в ДТП, да еще и попытался скрыться. Второй участник аварии вызвал ГАИ и вскоре водителя задержали.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за угон. Кроме этого, на него составлено 5 административных протоколов.
Известно, что ранее гомельчанин уже был лишен прав за езду в нетрезвом виде.
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Ранее гомельчанин уже был лишен прав за езду в нетрезвом виде.
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