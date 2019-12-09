ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Гомеле пьяный работник СТО угнал прямо из бокса чужой авто и попал на нем в ДТП

10.12.2019 14:48 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Гомеле работник автосервиса выпил, а после взял покататься чужую машину и попал на ней в ДТП. Подробности TUT.BY сообщили в ГАИ.

Инцидент произошел вечером 7 декабря. 33-летний мужчина взял в автосервисе, где работает, чужой Dodge Caravan и поехал на нем кататься. На пересечении улиц Хмельницкого и Бочкина попал в ДТП, да еще и попытался скрыться. Второй участник аварии вызвал ГАИ и вскоре водителя задержали.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за угон. Кроме этого, на него составлено 5 административных протоколов.

Известно, что ранее гомельчанин уже был лишен прав за езду в нетрезвом виде.

 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ранее гомельчанин уже был лишен прав за езду в нетрезвом виде.
 
Новости дня
Новости разные
 
На прием к председателю Брестского облисполкома можно записаться завтра
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
10.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика