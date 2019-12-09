Лукашенко опасается роста цен на сигареты после интеграции с Россией

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«Понятно, что в Российской Федерации табак, да и алкоголь, по ценам значительно выше, чем в Республике Беларусь. Если вдруг унификация (налогового законодательства произойдет), это может привести к серьезному росту цен на табачные изделия, что недопустимо для граждан Беларуси», – подчеркнул президент.



«Как известно, в переговорах с Российской Федерацией мы поднимаем многие вопросы, в том числе ценообразования, особенно на чувствительные товары, – сказал Александр Лукашенко. – При всем негативе табака, алкоголя, это серьезные статьи при формировании нашего бюджета, поэтому здесь не должно быть никаких шараханий».