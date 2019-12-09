«Мои книги пишет никто»: ОНТ решил не показывать Мартиновича в эфире

Источник материала: KYKY

Вы же помните про беларуский фильм «Озеро Радости», снятый режиссером Алексеем Полуяном по роману писателя Виктора Мартиновича?

Кажется, он уже победил везде, где только можно. Проект получил три награды испанского Ficbueu, приз на кинофестивале в Греции, две награды феста в Неваде. Также фильм победил в номинации «лучший короткометражный фильм» немецкой кинопремии Hessen Film Awards. А недавно «Озеро Радости» номинировали на премию Европейской киноакадемии (ее называют «ЕвроОскаром»), что счел долгом сообщить гостелеканал ОНТ. Правда, полностью вырезав Мартиновича из сюжета.

В сюжете ОНТ кратко объясняют, о чем фильм, показывают главную героиню – дебютантку Анастасию Пляц и берут комментарий у Алексея Полуяна. Но ни в текстовом варианте на сайте, ни в ролике имя писателя прочесть или услышать не удастся – его просто нет.

Работу телеканала оценил сам Мартинович. Своим мнением он поделился в Facebook: