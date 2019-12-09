ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Мои книги пишет никто»: ОНТ решил не показывать Мартиновича в эфире

10.12.2019 14:35 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

Вы же помните про беларуский фильм «Озеро Радости», снятый режиссером Алексеем Полуяном по роману писателя Виктора Мартиновича?

Кажется, он уже победил везде, где только можно. Проект получил три награды испанского Ficbueu, приз на кинофестивале в Греции, две награды феста в Неваде. Также фильм победил в номинации «лучший короткометражный фильм» немецкой кинопремии Hessen Film Awards. А недавно «Озеро Радости» номинировали на премию Европейской киноакадемии (ее называют «ЕвроОскаром»), что счел долгом сообщить гостелеканал ОНТ. Правда, полностью вырезав Мартиновича из сюжета.

В сюжете ОНТ кратко объясняют, о чем фильм, показывают главную героиню – дебютантку Анастасию Пляц и берут комментарий у Алексея Полуяна. Но ни в текстовом варианте на сайте, ни в ролике имя писателя прочесть или услышать не удастся – его просто нет.

Работу телеканала оценил сам Мартинович. Своим мнением он поделился в Facebook:

Читайте по теме: «Из жадности, из сексуальности, из того, как минчане друг друга потребляют, возникнет настоящий город». Беседа с Виктором Мартиновичем

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вы же помните про беларуский фильм «Озеро Радости», снятый режиссером Алексеем Полуяном по роману писателя Виктора Мартиновича? Кажется, он уже победил везде,...
 
Новости дня
Новости разные
 
На прием к председателю Брестского облисполкома можно записаться завтра
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
10.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика