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Инспектор ГИБДД на ходу запрыгнул в авто с пьяным подростком за рулем: видео задержания в России

10.12.2019 15:18 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Кадры эффектного задержания пьяного водителя снял видеорегистратор в патрульном автомобиле ГИБДД в Йошкар-Оле. Инспекторы остановили подозрительную машину, но когда один из них попытался приблизиться к ней, та резко начала движение. Сотрудник ГИБДД решился запрыгнуть в авто на ходу. За рулем был 16-летний подросток в состоянии алкогольного опьянения. Ранее он уже привлекался к ответственности за такое же нарушение.

 
 
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Ранее подросток уже привлекался к ответственности за такое же нарушение.
 
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