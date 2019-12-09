Инспектор ГИБДД на ходу запрыгнул в авто с пьяным подростком за рулем: видео задержания в России

Источник материала: Tut.by

Кадры эффектного задержания пьяного водителя снял видеорегистратор в патрульном автомобиле ГИБДД в Йошкар-Оле. Инспекторы остановили подозрительную машину, но когда один из них попытался приблизиться к ней, та резко начала движение. Сотрудник ГИБДД решился запрыгнуть в авто на ходу. За рулем был 16-летний подросток в состоянии алкогольного опьянения. Ранее он уже привлекался к ответственности за такое же нарушение.