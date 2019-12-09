Исследование: в Беларуси три мобильных приложения с миллионом скачиваний

Источник материала: Myfin

Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Пока Беларусы стремительно меняют десктоп на смартфоны, бренды и продуктовые компании оптимизируют свои мобильные приложения для того, чтобы миллионы пользователей выбирали именно их.

Что касается разработчиков мобильных игр — миллион скачиваний и активных пользователей — цифра уже давно не впечатляющая. Только у игры World of Tanks Blitz на Android более 50 000 000 + загрузок. C продуктовыми же приложениями от брендов дела обстоят иначе. Это связано с тем, что игровые приложения обычно доступны для использования по всему миру, в то время как продуктовые создаются для конкретной страны.

Мой МТС (Беларусь)



Приложение для абонентов МТС Беларусь

1 000 000 + cкачиваний в Google Play

Функционал в приложении Мой Мтс позволяет управлять данными персонального счёта пользователя — следить за балансом, подключать и отключать услуги, пополнять счет, вносить платежи по рассрочке, следить за историей платежей, контролировать остаток трафика, минут и SMS и многое другое. Пользователи пишут, что приложение очень просто в использовании, а главное, избавляет от необходимости посещения call-центров оператора по большинству вопросов, возникающих у абонентов.

Приложение выпущено на русском и белорусском языках.

По данным 42.tut.by у МТС на конец 2018 года в Беларуси насчитывалось 5,5 миллиона абонентов, в то время как у A1 — 4 873 000. Несмотря на относительно небольшой разрыв в количестве пользователей среди мобильных операторов, у А1 меньше скачиваний мобильного приложения в Google Play, чем у МТС — около 100 000.

Куфар



Один из крупнейших маркетплейсов товаров и услуг в Беларуси

1 000 000+ cкачиваний в Google Play

В приложении Куфара можно найти как частные объявления о продаже и покупке новых и подержанных товаров, так и предложения магазинов-партнёров Куфара. Приложение посещают более миллиона активных пользователей, которые ищут и продают гаджеты, автомобили, бытовую технику, недвижимость. Это полноценный маркетплейс, где можно найти акции и скидки, купить товары с доставкой или в рассрочку. Приложение доступно на русском и белорусском языках.

M-Belarusbank



Официальный мобильный банкинг Беларусбанка

1 000 000 + скачиваний в Google Play

С помощью приложения M-Belarusbank клиенты управляют своими финансами: получают информацию по счетам и вкладам, осуществляют переводы денег с карточки на карточку и оплачивают более 60 000 услуг (коммунальные услуги, услуги мобильной связи и тд). Приложение доступно и для держателей платежных карт всех банков Беларуси.