Белорусские хоккеисты проиграли Латвии в важном матче молодежного ЧМ

Источник материала: Tut.by

Белорусские хоккеисты проиграли Латвии в матче второго тура молодежного чемпионата мира в первом дивизионе, который проходит на этой неделе в Минске.



Фото: Виталий Горбатюк, hockey.by

Белорусы открыли счет уже на седьмой минуте, когда отличился Котеловский, и вели в счете до третьего периода. К сожалению, на 45-й и 47-й минутах подопечные Дмитрия Дудика пропустили две шайбы, авторами которых стали Прохоренковс и Забусовс.

Латыши были близки к победе в основное время, но за 2.10 до сирены Павел Денисов рикошетом от защитника соперников реализовал большинство.

Игра перешла в овертайм, который продлился всего 13 секунд. Победу Латвии привез Сваненбергс, реализовавший выход один на один с Толопило.

Состав сборной Беларуси: Толопило (Колосов); Козорез — Шкрабов, Ажгирей — Пышкайло — Павленко; Денисов — Барковский, Усов — Крылович — Алистров; Котеловский — Щечин, Буяльский — Протас — Оксентюк; Соловьев — Колячонок, Пинчук — Качеловский — Демченко.

В других матчах дня Дания в овертайме обыграла Словению (2:1 ОТ), а австрийцы победили норвежцев (5:2).

Положение после двух туров:

1. Латвия — 5 очков;

2. Беларусь — 4 очка;

3. Австрия — 3;

4. Норвегия — 3;

5. Дания — 2;

6. Словения — 1.

Отметим, что в элитный дивизион выходит только победитель турнира. Этот матч имел важнейшее значение, ведь Латвия ранее обыграла сильную команду Дании и теперь будет встречаться только с менее рейтинговыми соперниками. Теперь белорусам нужно ждать осечки прибалтов.

Впереди у белорусов матчи с Норвегией, Словенией и Данией.

Чемпионат мира по хоккею U20 пройдет в Минске в «Чижовка-Арене» с 9 по 15 декабря. Расписание и информацию о билетах можно найти по ссылке .