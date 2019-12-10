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Белорусские хоккеисты проиграли Латвии в важном матче молодежного ЧМ
Источник материала: Tut.by
Белорусские хоккеисты проиграли Латвии в матче второго тура молодежного чемпионата мира в первом дивизионе, который проходит на этой неделе в Минске.
Белорусы открыли счет уже на седьмой минуте, когда отличился Котеловский, и вели в счете до третьего периода. К сожалению, на 45-й и 47-й минутах подопечные Дмитрия Дудика пропустили две шайбы, авторами которых стали Прохоренковс и Забусовс.
Латыши были близки к победе в основное время, но за 2.10 до сирены Павел Денисов рикошетом от защитника соперников реализовал большинство.
Игра перешла в овертайм, который продлился всего 13 секунд. Победу Латвии привез Сваненбергс, реализовавший выход один на один с Толопило.
Состав сборной Беларуси: Толопило (Колосов); Козорез — Шкрабов, Ажгирей — Пышкайло — Павленко; Денисов — Барковский, Усов — Крылович — Алистров; Котеловский — Щечин, Буяльский — Протас — Оксентюк; Соловьев — Колячонок, Пинчук — Качеловский — Демченко.
В других матчах дня Дания в овертайме обыграла Словению (2:1 ОТ), а австрийцы победили норвежцев (5:2).
Положение после двух туров:
1. Латвия — 5 очков;
2. Беларусь — 4 очка;
3. Австрия — 3;
4. Норвегия — 3;
5. Дания — 2;
6. Словения — 1.
Отметим, что в элитный дивизион выходит только победитель турнира. Этот матч имел важнейшее значение, ведь Латвия ранее обыграла сильную команду Дании и теперь будет встречаться только с менее рейтинговыми соперниками. Теперь белорусам нужно ждать осечки прибалтов.
Впереди у белорусов матчи с Норвегией, Словенией и Данией.
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Белорусские хоккеисты проиграли Латвии в матче второго тура молодежного чемпионата мира в первом дивизионе, который проходит на этой неделе в Минске.
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