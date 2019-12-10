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Доходы youtube-блогеров: Nexta получает меньше Влада Бумаги

11.12.2019 10:21 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Nexta, он же 21-летний беларус Степан Светлов, он же – один из самых популярных блогеров в беларуском Telegram, на которого подписаны больше 187 тысяч человек, он же – автор того самого фильма «Лукашенко. Уголовные материалы», который попал в государственный список экстремистских материалов в Беларуси. Теперь мы знаем, сколько он зарабатывает. 

Степан, на фоне признания его фильма экстремистским в Беларуси, встретился в Варшаве с подписчиками. Собственно, там он и рассказал про свой заработок. По информации Польского радио, передаем слова блогера: 

«Источников финансирования у меня нет. Все приходы открыты и прозрачны:  монетизация на Youtube приносит примерно 400 долларов в месяц, реклама на канале в Telegram... Все прозрачно и открыто, никаких дополнительных средств нет. Если бы они были, зачем заниматься рекламой в Telegram? Не ищите здесь следов деятельности англосаксонских спецслужб». 

Сколько зарабатывают другие беларуские блогеры 

Чтобы вы поняли, большой ли у Степана заработок на Youtube, вспоминаем, сколько зарабатывают его «коллеги». Например, Влад Бумага – больше 13 миллионов подписчиков на Youtube – зарабатывает от десяти до 100 тысяч долларов. Об этом журналистам рассказал  Михаил Быченко, совладелец компании MediaCube, которая сотрудничает с Бумагой. По словам Быченко, блогеров с таким заработком в стране немного – около десяти. 

Читайте по теме: «90% людей хотят остаться анонимами. Все боятся, но многие даже не знают, чего». Большое интервью с создателем Telegram-канала NEXTA

 
 
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Nexta, он же 21-летний беларус Степан Светлов, он же – один из самых популярных блогеров в беларуском Telegram, на которого подписаны больше 187 тысяч человек, он же – автор...
 
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