|
Доходы youtube-блогеров: Nexta получает меньше Влада Бумаги
Источник материала: KYKY>
Nexta, он же 21-летний беларус Степан Светлов, он же – один из самых популярных блогеров в беларуском Telegram, на которого подписаны больше 187 тысяч человек, он же – автор того самого фильма «Лукашенко. Уголовные материалы», который попал в государственный список экстремистских материалов в Беларуси. Теперь мы знаем, сколько он зарабатывает.
Степан, на фоне признания его фильма экстремистским в Беларуси, встретился в Варшаве с подписчиками. Собственно, там он и рассказал про свой заработок. По
«Источников финансирования у меня нет. Все приходы открыты и прозрачны: монетизация на Youtube приносит примерно 400 долларов в месяц, реклама на канале в Telegram... Все прозрачно и открыто, никаких дополнительных средств нет. Если бы они были, зачем заниматься рекламой в Telegram? Не ищите здесь следов деятельности англосаксонских спецслужб».
Сколько зарабатывают другие беларуские блогеры
Чтобы вы поняли, большой ли у Степана заработок на Youtube, вспоминаем, сколько зарабатывают его «коллеги». Например, Влад Бумага – больше 13 миллионов подписчиков на Youtube – зарабатывает от десяти до 100 тысяч долларов. Об этом журналистам
|
Свежие газеты
Архив (Разное)