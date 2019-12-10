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В России предлагают урезать в ЕАЭС лимиты на посылки до 20 евро

11.12.2019 14:21 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В России рассматривают возможность снижения беспошлинных лимитов на посылки из-за границы до 20 евро, сообщает ТАСС. С этим предложением российские власти намерены выйти на совет глав правительств Евразийского экономического союза, в который входит также Беларусь.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поддержал предложение первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова о снижении порога беспошлинного ввоза в РФ посылок из зарубежных интернет-магазинов до 100 евро с 1 июля 2020 года, 50 евро с 1 января 2021 года и 20 евро с 1 января 2022 года. Об этом сообщил пресс-секретарь председателя правительства Олег Осипов.

«Снижение порога беспошлинного ввоза в РФ посылок с 1 января 2020 года с 500 до 200 евро — это реализация решений, которые обсуждались применительно к этой сфере ранее. Резолюция Дмитрия Медведева на письме Силуанова, которая звучит полностью следующим образом: „В целом — согласен. Подготовьте предложения для рассмотрения на совете глав правительств Евразийского экономического союза (ЕАЭС)“, — не означает, что это конечное решение. Оно еще будет обсуждаться, в том числе и в евразийской комиссии», — сказал Осипов, комментируя предложения.

В странах ЕАЭС, в который входят Беларусь, Россия, Казахстан, Армения и Кыргызстан, сейчас действуют лимиты на беспошлинный ввоз товаров в посылках в 500 евро и 31 килограмм в месяц. При этом эти нормы распространяются в том числе и на разовую посылку. Но каждая страна может ужесточить на национальном уровне эти нормы, что и сделала ранее Беларусь. В нашей стране лимиты беспошлинного ввоза сейчас составляют 200 евро и 31 килограмм в месяц. При этом одна посылка не может превышать 22 евро и 10 килограммов. Будет ли Беларусь распространять месячные лимиты на разовую посылку, пока неизвестно.

Посылки в 500 евро и 31 килограмм в месяц (как разово, так и за месяц) в Беларуси сейчас могут получать те, кто страдает определенными заболеваниями. Но для них с 1 января 2020 года снизят лимиты до 200 евро и 31 килограмма (как за одну посылку, так и в целом за месяц).

 
 
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В России рассматривают возможность снижения беспошлинных лимитов на посылки из-за границы до 20 евро. С этим предложением российские власти намерены выйти на совет...
 
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