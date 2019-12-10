В Кремле переживают из-за активности НАТО у белорусской границы









Текст его выступления зачитал заместитель директора Департамента внешнеполитического планирования (ДВП) МИД России Алексей Дробинин на открытии научной конференции памяти А.А.Громыко в МГИМО.





"Нас тревожит усиление военной активности НАТО вблизи границ Беларуси, России, а также принятые на завершившемся саммите альянса в Лондоне решения о дальнейшем наращивании военных бюджетов его стран.





ria.ru Эти шаги ведут к милитаризации Европы и осуществляются вопреки обязательствам не укреплять собственную безопасность за счет безопасности других", - цитирует тезисы российского министра



