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Белорусского тренера дисквалифицировали на шесть матчей за толчок судьи
Источник материала: Tut.by
Белорусский тренер «Крыльев Советов», а в недавнем прошлом игрок сборной, Сергей Корниленко дисквалифицирован контрольно-дисциплинарным комитетом РФС на шесть матчей Премьер-лиги (на три из них — условно) за толчок судьи в матче 19-го тура против «Урала» (2:3).
Корниленко получил прямую красную карточку на 87-й минуте игры. В протоколе на сайте РФПЛ фамилия тренера не была указана, но формулировка удаления звучала так: «Демонстративное несогласие с решением арбитра и физическое воздействие на первого ассистента судьи (толчок рукой)».
«Красную карточку получил тренер команды „Крылья Советов“ Сергей Корниленко. За умышленный толчок арбитра Корниленко дисквалифицирован на шесть матчей, три из которых — условно. Также он оштрафован на 100 тысяч российских рублей. Испытательный срок — до конца сезона», — приводит слова главы КДК Артура Григорьянца
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Белорусский тренер «Крыльев Советов», а в недавнем прошлом игрок сборной Сергей Корниленко дисквалифицирован контрольно-дисциплинарным комитетом РФС на шесть...
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