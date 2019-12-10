Белорусского тренера дисквалифицировали на шесть матчей за толчок судьи

Источник материала: Tut.by

Белорусский тренер «Крыльев Советов», а в недавнем прошлом игрок сборной, Сергей Корниленко дисквалифицирован контрольно-дисциплинарным комитетом РФС на шесть матчей Премьер-лиги (на три из них — условно) за толчок судьи в матче 19-го тура против «Урала» (2:3).



Сергей Корниленко. Фото с сайта 1fnl.ru

Корниленко получил прямую красную карточку на 87-й минуте игры. В протоколе на сайте РФПЛ фамилия тренера не была указана, но формулировка удаления звучала так: «Демонстративное несогласие с решением арбитра и физическое воздействие на первого ассистента судьи (толчок рукой)».

«Красную карточку получил тренер команды „Крылья Советов“ Сергей Корниленко. За умышленный толчок арбитра Корниленко дисквалифицирован на шесть матчей, три из которых — условно. Также он оштрафован на 100 тысяч российских рублей. Испытательный срок — до конца сезона», — приводит слова главы КДК Артура Григорьянца «Р-Спорт» .