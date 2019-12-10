Нобелевскую премию вручили в Осло и Стокгольме: представитель Беларуси присутствовал на церемонии

Источник материала: Ивьевский край

Премии мира удостоился премьер-министр Эфиопии.

Минувшей ночью сразу в двух странах и двух городах – Осло и Стокгольме – вручили Нобелевскую премию . На церемонии присутствовал и представитель Беларуси.

Началось всё с вручения Премии мира, её удостоился премьер-министр Эфиопии.

Абий Ахмед вместе с президентом Эритреи смог урегулировать многолетние пограничные конфликты с соседним государством, жертвами которых за 20 лет стали более 700 тысяч человек. Эта церемония прошла в норвежской столице. Ну, а самые масштабные и яркие события, по традиции, – в столице Швеции. Там 14 лауреатов премии по медицине, физике, химии, литературе и экономике приняли свои награды из рук короля. За церемонией наблюдали известные политические деятели, впервые в списке приглашённых был Чрезвычайный и Полномочный посол Беларуси в Швеции.