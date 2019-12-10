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Нобелевскую премию вручили в Осло и Стокгольме: представитель Беларуси присутствовал на церемонии

11.12.2019 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Нобелевскую премию вручили в Осло и Стокгольме: представитель Беларуси присутствовал на церемонии

Премии мира удостоился премьер-министр Эфиопии.

Минувшей ночью сразу в двух странах и двух городах – Осло и Стокгольме – вручили Нобелевскую премию. На церемонии присутствовал и представитель Беларуси.  

Началось всё с вручения Премии мира, её удостоился премьер-министр Эфиопии. 

Абий Ахмед вместе с президентом Эритреи смог урегулировать многолетние пограничные конфликты с соседним государством, жертвами которых за 20 лет стали более 700 тысяч человек. Эта церемония прошла в норвежской столице.  Ну, а самые масштабные и яркие события, по традиции, – в столице Швеции. Там 14 лауреатов премии по медицине, физике, химии, литературе и экономике приняли свои награды из рук короля. За церемонией наблюдали известные политические деятели, впервые в списке приглашённых был Чрезвычайный и Полномочный посол Беларуси в Швеции. 

ont.by
 
 
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Премии мира удостоился премьер-министр Эфиопии. Минувшей ночью сразу в двух странах и двух городах – Осло и Стокгольме – вручили Нобелевскую премию. На...
 
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