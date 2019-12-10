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Лобовое столкновение произошло в Ляховичском районе, три человека ранены
11.12.2019 15:42 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
По предварительной информации: сегодня около 12:00 часов на 17 км автодороги Р-4 "Барановичи-Ляховичи" водитель (1994 года рождения, житель Барановичей), управляя автомобилем "Пежо", выехал на встречную полосу движения и совершил лобовое столкновение с автомобилем "Мазда" под управлением водителя, 1980 года рождения (житель Минской области Клецкого района).
Проводится проверка.
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По предварительной информации: сегодня около 12:00 часов на 17 км автодороги Р-4 "Барановичи-Ляховичи" водитель (1994 года рождения, житель Барановичей), управляя...
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