Лобовое столкновение произошло в Ляховичском районе, три человека ранены

Источник материала: Виртуальный Брест

По предварительной информации: сегодня около 12:00 часов на 17 км автодороги Р-4 "Барановичи-Ляховичи" водитель (1994 года рождения, житель Барановичей), управляя автомобилем "Пежо", выехал на встречную полосу движения и совершил лобовое столкновение с автомобилем "Мазда" под управлением водителя, 1980 года рождения (житель Минской области Клецкого района).







В результате ДТП водитель и женщина-пассажир (1984 года рождения) "Мазды", которая сидела на заднем пассажирском сидении, а также водитель "Пежо" получили травмы и были госпитализированы в больницу Барановичей.





Проводится проверка.