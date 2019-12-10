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Лобовое столкновение произошло в Ляховичском районе, три человека ранены

11.12.2019 15:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

По предварительной информации: сегодня около 12:00 часов на 17 км автодороги Р-4 "Барановичи-Ляховичи" водитель (1994 года рождения, житель Барановичей), управляя автомобилем "Пежо", выехал на встречную полосу движения и совершил лобовое столкновение с автомобилем "Мазда" под управлением водителя, 1980 года рождения (житель Минской области Клецкого района).

Лобовое столкновение произошло в Ляховичском районе, три человека ранены


В результате ДТП водитель и женщина-пассажир (1984 года рождения) "Мазды", которая сидела на заднем пассажирском сидении, а также водитель "Пежо" получили травмы и были госпитализированы в больницу Барановичей.

Лобовое столкновение произошло в Ляховичском районе, три человека ранены

Проводится проверка.

 
 
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  По предварительной информации: сегодня около 12:00 часов на 17 км автодороги Р-4 "Барановичи-Ляховичи" водитель (1994 года рождения, житель Барановичей), управляя...
 
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