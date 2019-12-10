ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Налоговая: Вниманию субъектов агроэкотуризма и ремесленников

11.12.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Новости Дзержинска

28 декабря – установленный срок уплаты сборов за осуществление ремесленной деятельности и деятельности в сфере агроэкотуризма

Обращаем внимание ремесленников и субъектов агроэкотуризма о необходимости уплаты сбора за 2020 год в установленный срок!

Основанием для неуплаты сбора за 2020 год является прекращение ремесленной деятельности и деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма в порядке, предусмотренном Указами Президента Республики Беларусь от 09.10.2017 № 364 "Об осуществлении физическими лицами ремесленной деятельности" и №365 «О развитии агроэкотуризма» (далее Указ), либо приостановление субъектом агроэкотуризма – физическим лицом, указанной деятельности в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 18.10.2013 №919.

Ставка ремесленного сбора (вне зависимости от количества осуществляемых видов деятельности) и сбора за осуществление деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма (вне зависимости от количества осуществляемых видов услуг в сфере агроэкотуризма) устанавливается в размере одной базовой величины в календарный год, определяемой на дату его уплаты, что в 2019 году составляет 25,50 рубля. Реквизиты на уплату ремесленного сбора можно узнать в налоговом органе по адресу: г. Дзержинск, ул. Ленинградская, 14, либо по телефонам: (801716) 7-69-46,6-56-81,7-65-68.

Так же напоминаем, что в соответствии с п. 8 Указа № 365 субъекты агроэкотуризма обязаны ежегодно до 10 января года, следующего за отчетным (за 2019 год до 10.01.2020), представлять в налоговый орган по месту нахождения агроэкоусадьбы субъекта агроэкотуризма - физического лица информацию о заключении (незаключении, отсутствии) договоров на оказание услуг в сфере агроэкотуризма в отчетном году.


 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
28 декабря – установленный срок уплаты сборов за осуществление ремесленной деятельности и деятельности в сфере агроэкотуризма ...
 
Новости дня
Новости разные
 
Профсоюзы Брестской области планируют выделить на новогодние мероприятия для детей не менее Br2 млн
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
11.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • недорогие толстовки с капюшоном в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика