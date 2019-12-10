Налоговая: Вниманию субъектов агроэкотуризма и ремесленников

Источник материала: Новости Дзержинска

28 декабря – установленный срок уплаты сборов за осуществление ремесленной деятельности и деятельности в сфере агроэкотуризма

Обращаем внимание ремесленников и субъектов агроэкотуризма о необходимости уплаты сбора за 2020 год в установленный срок!

Основанием для неуплаты сбора за 2020 год является прекращение ремесленной деятельности и деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма в порядке, предусмотренном Указами Президента Республики Беларусь от 09.10.2017 № 364 "Об осуществлении физическими лицами ремесленной деятельности" и №365 «О развитии агроэкотуризма» (далее Указ), либо приостановление субъектом агроэкотуризма – физическим лицом, указанной деятельности в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 18.10.2013 №919.

Ставка ремесленного сбора (вне зависимости от количества осуществляемых видов деятельности) и сбора за осуществление деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма (вне зависимости от количества осуществляемых видов услуг в сфере агроэкотуризма) устанавливается в размере одной базовой величины в календарный год, определяемой на дату его уплаты, что в 2019 году составляет 25,50 рубля. Реквизиты на уплату ремесленного сбора можно узнать в налоговом органе по адресу: г. Дзержинск, ул. Ленинградская, 14, либо по телефонам: (801716) 7-69-46,6-56-81,7-65-68.

Так же напоминаем, что в соответствии с п. 8 Указа № 365 субъекты агроэкотуризма обязаны ежегодно до 10 января года, следующего за отчетным (за 2019 год до 10.01.2020), представлять в налоговый орган по месту нахождения агроэкоусадьбы субъекта агроэкотуризма - физического лица информацию о заключении (незаключении, отсутствии) договоров на оказание услуг в сфере агроэкотуризма в отчетном году.



