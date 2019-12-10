«Море» из медуз сняли на видео в Крыму: они целиком заполнили воду!

Источник материала: Tut.by

В бухте крымской Балаклавы нередко наблюдаются крупные скопления медуз, но в этом году их особенно много. Настолько много, что они целиком заполнили собой морскую воду! Хоть эти медузы и могут ужалить, для людей они, к счастью, опасности не представляют. Местные жители сняли необычное явление на видео.