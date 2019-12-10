В Минске BMW после столкновения с Renault влетел в столб: пострадали три человека

Источник материала: Tut.by

Три человека получили травмы в аварии, которая произошла 11 декабря, около 12.45, в Минске. Об этом сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.



Фото: ГАИ

Предварительно установлено, что водитель Renault Duster ехал по улице Глебки со стороны Ольшевского в направлении Притыцкого и на перекрестке с улицей Матусевича столкнулся с BMW, который двигался по улице Матусевича. От удара последний выбросило за пределы проезжей части, где он врезался в столб.

В результате ДТП водитель и два пассажира BMW получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

На месте аварии работает следственно-оперативная группа. Причины происшествия выясняются.