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Для белорусских футболистов станет больше мест в наших клубах. Для россиян - меньше

11.12.2019 16:53 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусская федерация футбола утвердила новый лимит на иностранных футболистов в высшей лиге.


Фото: Александр Сахарчук, ФК "Динамо" (Минск)

В прошлом сезоне российские футболисты перестали считаться легионерами, что привело к массовому притоку игроков из РФ в чемпионат Беларуси. Некоторые клубы, пользуясь этим, выставляли в стартовом составе по два местных футболиста.

Россияне по-прежнему не будут считаться легионерами, но одновременно на поле не смогут находиться менее пяти футболистов с белорусским паспортом и более пяти иностранцев.

Это значит, что теперь на поле в каждой команде может быть максимум шесть россиян (или пять иностранцев и один россиянин, четыре иностранца и два россиянина...).

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусская федерация футбола утвердила новый лимит на иностранных футболистов в высшей лиге.
 
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