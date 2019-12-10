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Для белорусских футболистов станет больше мест в наших клубах. Для россиян - меньше
Источник материала: Tut.by
Белорусская федерация футбола
В прошлом сезоне российские футболисты перестали считаться легионерами, что привело к массовому притоку игроков из РФ в чемпионат Беларуси. Некоторые клубы, пользуясь этим, выставляли в стартовом составе по два местных футболиста.
Россияне по-прежнему не будут считаться легионерами, но одновременно на поле не смогут находиться менее пяти футболистов с белорусским паспортом и более пяти иностранцев.
Это значит, что теперь на поле в каждой команде может быть максимум шесть россиян (или пять иностранцев и один россиянин, четыре иностранца и два россиянина...).
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Белорусская федерация футбола утвердила новый лимит на иностранных футболистов в высшей лиге.
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