Для белорусских футболистов станет больше мест в наших клубах. Для россиян - меньше

Источник материала: Tut.by

Белорусская федерация футбола утвердила новый лимит на иностранных футболистов в высшей лиге.



Фото: Александр Сахарчук, ФК "Динамо" (Минск)

В прошлом сезоне российские футболисты перестали считаться легионерами, что привело к массовому притоку игроков из РФ в чемпионат Беларуси. Некоторые клубы, пользуясь этим, выставляли в стартовом составе по два местных футболиста.

Россияне по-прежнему не будут считаться легионерами, но одновременно на поле не смогут находиться менее пяти футболистов с белорусским паспортом и более пяти иностранцев.

Это значит, что теперь на поле в каждой команде может быть максимум шесть россиян (или пять иностранцев и один россиянин, четыре иностранца и два россиянина...).