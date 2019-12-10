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Суд да дело. Какие криминальные эпизоды вызвали резонанс в 2019 году?

11.12.2019 17:49 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Суд да дело. Какие криминальные эпизоды вызвали резонанс в 2019 году?
О новых схемах злоумышленников правоохранители сообщали в этом году чуть ли ни еженедельно. © / Фото из открытых источников

ТРАГЕДИЯ В СТОЛБЦАХ

Одно из самых громких преступлений, произошедших в уходящем году, – убийство в средней школе города Столбцы. 11 февраля ученик 10-го класса пришел в учебное заведение с ножом. Сначала он смертельно ранил им учительницу и ученика 11-го класса. Они скончались на месте происшествия. После убийства в коридоре он угрожал ножом заместителю директора и учителю биологии. Затем школьник спустился в вестибюль и напал на одноклассницу, поцарапав ей шею. А незадолго до происшествия он нанес удар молотком своему однокласснику.

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Следствие по делу длилось более полугода. По заключению комплексной стационарной психолого-психиатрической экспертизы, проведенной ГКСЭ в отношении подростка, он мог в полной мере осознавать значение своих действий и руководить ими. В итоге подросток был осужден на 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии.

ГИБЕЛЬ ИНСПЕКТОРА

Резонансное происшествие произошло в мае в Могилеве. 16 мая появилось сообщение о том, что в областном центре похищен сотрудник милиции. Весь личный состав милиции Могилевской области подняли по тревоге, на дорогах всей страны выставили блокпосты. Искали черную «Волгу». По первоначальной версии, сотрудника ГАИ в машину затолкали трое и вывезли в неизвестном направлении. Через несколько часов стало известно, что тело пропавшего лейтенанта нашли в лесу. Официально сообщалось об огнестрельной ране головы. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье УК «Убийство сотрудника органов внутренних дел».

Однако позже СК сообщил, что основная версия гибели мужчины – суицид. В постановлении о прекращении уголовного дела указано, что в смерти инспектора «отсутствует общественно опасное деяние». Но родственники погибшего до сих пор не верят в эту версию.

Суд да дело. Какие криминальные эпизоды вызвали резонанс в 2019 году?
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ПОСЛЕДНИЙ САЛЮТ

Широкую огласку получила гибель 64-летней минчанки во время салюта в честь празднования Дня независимости 3 июля. Еще 10 человек пострадали. По предварительной информации следствия, при запуске салюта использовались некачественные заряды – часть из них механически «доработали» перед заряжанием, часть была с истекшим сроком годности.

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Обвинение по делу предъявлено двоим сотрудникам компании, у которой были закуплены пиротехнические изделия. Еще несколько человек, имевшие отношение к запуску салюта, проходят по делу подозреваемыми.

ЧТО ЕЩЕ?

Читатели «АиФ» в своем «криминальном топе» часто упоминали преступления, связанные с мошенничеством. В число наиболее распространенных в 2019 году вошли факты кражи денег с банковских карт. О новых схемах злоумышленников правоохранители сообщали в этом году чуть ли ни еженедельно. Заметными были сообщения о педофилии и лжеминировании.

Среди новых преступлений, которые получили широкое распространение именно в уходящем году, – кража или порча арендных транспортных средств – велосипедов и самокатов.

В «топ» вошел скандал в гомельской школе, когда учительница выругалась на ученика, угрожая ему партой в руках. Инцидент снял на видео один из школьников и выложил в Сеть. Происшествие даже прокомментировал президент, при этом встав на сторону учителя и констатировав, что в школах бардак, а ученики в общении с педагогами все чаще ощущают вседозволенность.

Суд да дело. Какие криминальные эпизоды вызвали резонанс в 2019 году?
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Теги: Могилев
 
 
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