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ОффТОП: Запросы года белорусов

11.12.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

Google составила рейтинг поисковых запросов белорусов за 2019 год.

В первой десятке популярных запросов — знаменитости, сериалы и мероприятия. Самый большой интерес у белорусских пользователей вызвала ушедшая из жизни в 2019 году певица Юлия Началова. На втором месте — актриса Анастасия Заворотнюк. В числе популярных запросов традиционно представлены сериалы — восьмой сезон «Игры престолов», «ИП Пирогова» и мини-сериал «Чернобыль» от телеканала HBO.

Полностью список самых популярных запросов Google 2019 года в Беларуси выглядит так:

ТОП-10 самых популярных запросов белорусов в 2019 году:

1. Юлия Началова.

2. Заворотнюк.

3. Игра престолов 8 сезон.

4. Евровидение 2019.

5. Зеленский.

6. Децл.

7. Перепись бел.

8. ИП Пирогова.

9. Чернобыль.

10. Европейские игры.

Персона года:

1. Юлия Началова.

2. Анастасия Заворотнюк.

3. Владимир Зеленский.

4. Децл.

5. Алла Вербер.

6. Тима Белорусских.

7. Бари Алибасов.

8. Арина Соболенко.

9. Билли Айлиш.

10. Ирина Цывина.

Фильм года:

Мстители. Финал.

Джокер.

Однажды в Голливуде.

Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел.

Оно 2.

Король Лев.

Капитан Марвел.

Как приручить дракона 3.

Зеленая книга.

Аквамен.

Сериал года:

Игра престолов.

ИП Пирогова.

Чернобыль.

Мамы чемпионов.

Ничто не случается дважды.

Гранд Лион.

Султан моего сердца.

Ивановы Ивановы.

Мылодрама.

Жуки.

ТВ-шоу года:

Евровидение 2019.

План Б.

Битва экстрасенсов 20 сезон.

Оскар 2019.

Форт Боярд.

Славянский базар 2019.

Пацанки 4 сезон.

Беременна в 16.

Кто против.

Бородина против Бузовой.

Покупка года:

Вентилятор.

Авто в Германии.

Кондиционер.

Велосипед.

Электросамокат.

Бассейн.

Билеты на Европейские игры Минск.

Компьютер.

Батут.

Теплица.

 
Теги: Минск
 
 
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