ОффТОП: Запросы года белорусов

Google составила рейтинг поисковых запросов белорусов за 2019 год.
В первой десятке популярных запросов — знаменитости, сериалы и мероприятия. Самый большой интерес у белорусских пользователей вызвала ушедшая из жизни в 2019 году певица Юлия Началова. На втором месте — актриса Анастасия Заворотнюк. В числе популярных запросов традиционно представлены сериалы — восьмой сезон «Игры престолов», «ИП Пирогова» и мини-сериал «Чернобыль» от телеканала HBO.
Полностью список самых популярных запросов Google 2019 года в Беларуси выглядит так:
ТОП-10 самых популярных запросов белорусов в 2019 году:
1. Юлия Началова.
2. Заворотнюк.
3. Игра престолов 8 сезон.
4. Евровидение 2019.
5. Зеленский.
6. Децл.
7. Перепись бел.
8. ИП Пирогова.
9. Чернобыль.
10. Европейские игры.
Персона года:
1. Юлия Началова.
2. Анастасия Заворотнюк.
3. Владимир Зеленский.
4. Децл.
5. Алла Вербер.
6. Тима Белорусских.
7. Бари Алибасов.
8. Арина Соболенко.
9. Билли Айлиш.
10. Ирина Цывина.
Фильм года:
Мстители. Финал.
Джокер.
Однажды в Голливуде.
Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел.
Оно 2.
Король Лев.
Капитан Марвел.
Как приручить дракона 3.
Зеленая книга.
Аквамен.
Сериал года:
Игра престолов.
ИП Пирогова.
Чернобыль.
Мамы чемпионов.
Ничто не случается дважды.
Гранд Лион.
Султан моего сердца.
Ивановы Ивановы.
Мылодрама.
Жуки.
ТВ-шоу года:
Евровидение 2019.
План Б.
Битва экстрасенсов 20 сезон.
Оскар 2019.
Форт Боярд.
Славянский базар 2019.
Пацанки 4 сезон.
Беременна в 16.
Кто против.
Бородина против Бузовой.
Покупка года:
Вентилятор.
Авто в Германии.
Кондиционер.
Велосипед.
Электросамокат.
Бассейн.
Билеты на Европейские игры Минск.
Компьютер.
Батут.
Теплица.