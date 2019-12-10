В нижней палате парламента Беларуси избрали глав комиссий

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Нижняя палата парламента Беларуси определилась с главами комиссий. Почти четыре часа депутаты обсуждали выдвинутые кандидатуры, а затем провели тайное голосование. Комиссию по нацбезопасности возглавил бывший глава Генштаба; за международные дела будет отвечать экс-посол Беларуси в Турции. Андрей Савиных пообещал работать ради усиления роли страны на международной арене.

«Хотелось бы подчеркнуть необходимость активизации нашего диалога с парламентскими структурами по всему миру. У нас много интересных стратегических инициатив, которые реально необходимы международному сообществу в современных условиях. Надо, чтобы голос Беларуси был услышан. Нам необходимо пропагандировать нашу позицию с этих высоких международных трибун», – сказал депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Андрей Савиных.

Комиссию по законодательству возглавила бывшая судья Верховного суда. Светлана Любецкая сообщила, что готовятся серьезные новации в правовой сфере.

«На сегодняшний день ведется работа над единым процессуальным кодексом, который регулирует вопросы судопроизводства в области гражданского и экономического процесса. Поскольку состоялась очень важная и нужная реформа судебной системы. И, конечно, это ее логичное продолжение», – отметила она. Всего сформировано 14 комиссий, их главы избраны на безальтернативной основе.