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МакДональдс подвел итоги работы в Бресте в уходящем году

12.12.2019 06:34 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Уже второй год подряд сеть ресторанов быстрого обслуживания "МакДональдс" подтверждает свой статус народной, снова становясь победителем премии "Народная Марка" в категории "Услуги"! Особенностью данной премии является тот факт, что в голосовании участвуют исключительно потребители, делая выбор в пользу лучших, по их мнению, брендов.

МакДональдс подвел итоги работы в Бресте в уходящем году

Лучшей иллюстрацией и подтверждением народной любви и признания стал тот факт, что за прошедший 2019 год рестораны в Минске, Витебске, Бресте и Гомеле посетило более 15 000 000 гостей.

Ресторан МакДональдс в Бресте работает всего три месяца, но его на данный момент посетило уже более 150 000 гостей. Более 7 000 завтраков и 30 000 обедов, которые включили в себя около 150 000 порций картофеля, 65 000 десертов и более 30 000 чашек кофе, более 35 000 легендарных бургеров Биг Мак и 85 000 чизбургеров!

МакДональдс подвел итоги работы в Бресте в уходящем году

Круглосуточный МакДрайв посетило более 40 000 автолюбителей, а более 5 000 домоседов или работников офисов уже воспользовались услугой МакДоставка!

С наступлением холодов в Бресте активизировались любители горячего и ароматного кофе, на данный момент уже 10 000 человек посетили уютный уголок "МакКафе". А для любителей новогодних праздников и веселья за средства "МакДональдс" появится одна из самых больших в истории Бреста новогодних елей на ул. Московская!

Отдельно хочется отметить беспрецедентную активность брестчан при проведении ежегодной благотворительной акции "МакХэппи День", что позволило им внести самый весомый (среди регионов страны) в 2019 году вклад в общее доброе дело.

МакДональдс подвел итоги работы в Бресте в уходящем году

Все эти показатели и очередное признание от потребителей при вручении премии "Народная Марка" - это приятный подарок к знаменательной дате, ведь 10 декабря компания "МакДональдс" отмечает 23 года плодотворной работы в Беларуси!

МакДональдс подвел итоги работы в Бресте в уходящем году

За эти годы пройден большой путь от первых трех ресторанов, открывшихся в Минске в 1996 году, до успешной работы в столице и практически всех регионах страны, включая Брест!

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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