











Александр Хацкевич ранее работал с минским и киевским "Динамо", юношеской и национальной сборными Беларуси, "Витебском", а также в тренерском штабе сборной Украины.





championat.com . Стоит отметить, что "Ротор" является лидером турнирной таблицы Футбольной национальной лиги (ФНЛ). В активе команды 52 очка в 25 матчах, "Ротор" на один балл опережает московское "Торпедо" и на два — подмосковные "Химки". Следующий матч в рамках чемпионата команда проведет с "Нефтехимиком". Встреча состоится 9 марта 2020 года, — передает



