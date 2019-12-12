В США женщина заливает бензин в пакеты

Источник материала:
Tut.by
На одной из автомобильных заправок в Хьюстоне (США) женщина заливала бензин в полиэтиленовые пакеты и попала на видео.
Yeah, double bag it lady, that will work…
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В США женщина заливает бензин в пакетыОтметим, что наливать бензин в пластиковую тару категорически запрещено. Из-за статического электричества, которое может возникнуть в этой таре, велика...
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Yeah, double bag it lady, that will work…
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