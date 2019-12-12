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Популярная белорусская группа выпустила альбом. Возможно, придется послушать его несколько раз
Источник материала: Tut.by
Белорусская группа
Музыканты записывали альбом в родном Могилеве. Сведением и мастерингом «Сомнамбулы» занимался клавишник группы Anathema, португалец Даниэль Кардозо, в коллаборации с которым Nizkiz выпустили два предшествующих альбому сингла.
По словам участников группы, альбом «Сомнамбула» отличается от предыдущих записей группы: здесь больше фишек и деталей, которые могут открыться слушателю не с первого раза. Артисты делятся:
— «9 месяцев» альбома прошло, пора его «родить», нам не терпится получить фидбэк от слушателей. Верим, что он понравится вам так же, как нравится нам. И уже хочется поскорее играть новые песни на концертах.
Кстати, о концертах. Презентация релиза «Сомнамбула» состоится в Минске уже в феврале.
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Белорусская группа Nizkiz выпустила новый альбом «Сомнамбула». По словам вокалиста и автора песен Александра Ильина, этот альбом - «набор историй интроверта»....
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