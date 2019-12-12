Популярная белорусская группа выпустила альбом. Возможно, придется послушать его несколько раз

Источник материала: Tut.by

Белорусская группа Nizkiz выпустила новый альбом «Сомнамбула». По словам вокалиста и автора песен Александра Ильина, этот альбом — «набор историй интроверта». Послушайте его прямо сейчас.

Музыканты записывали альбом в родном Могилеве. Сведением и мастерингом «Сомнамбулы» занимался клавишник группы Anathema, португалец Даниэль Кардозо, в коллаборации с которым Nizkiz выпустили два предшествующих альбому сингла.

По словам участников группы, альбом «Сомнамбула» отличается от предыдущих записей группы: здесь больше фишек и деталей, которые могут открыться слушателю не с первого раза. Артисты делятся:

— «9 месяцев» альбома прошло, пора его «родить», нам не терпится получить фидбэк от слушателей. Верим, что он понравится вам так же, как нравится нам. И уже хочется поскорее играть новые песни на концертах.

Кстати, о концертах. Презентация релиза «Сомнамбула» состоится в Минске уже в феврале.

Когда: 15 февраля, 19.00 Где: Фалкон Клуб Сколько: 38 рублей Купить билет

Читайте также:

YouTube рассказал, над какими клипами белорусы залипали в 2019 г. (проверьте, есть ли ваш любимый)

Тест по хитам 2000-х. Эти клипы вы вспомните за секунду!