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Популярная белорусская группа выпустила альбом. Возможно, придется послушать его несколько раз

13.12.2019 11:56 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусская группа Nizkiz выпустила новый альбом «Сомнамбула». По словам вокалиста и автора песен Александра Ильина, этот альбом — «набор историй интроверта». Послушайте его прямо сейчас.

Музыканты записывали альбом в родном Могилеве. Сведением и мастерингом «Сомнамбулы» занимался клавишник группы Anathema, португалец Даниэль Кардозо, в коллаборации с которым Nizkiz выпустили два предшествующих альбому сингла.

По словам участников группы, альбом «Сомнамбула» отличается от предыдущих записей группы: здесь больше фишек и деталей, которые могут открыться слушателю не с первого раза. Артисты делятся:

— «9 месяцев» альбома прошло, пора его «родить», нам не терпится получить фидбэк от слушателей. Верим, что он понравится вам так же, как нравится нам. И уже хочется поскорее играть новые песни на концертах.

Кстати, о концертах. Презентация релиза «Сомнамбула» состоится в Минске уже в феврале.

Когда: 15 февраля, 19.00

Где:

Сколько: 38 рублей

Купить билет

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Теги: Минск, Могилев
 
 
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Белорусская группа Nizkiz выпустила новый альбом «Сомнамбула». По словам вокалиста и автора песен Александра Ильина, этот альбом - «набор историй интроверта»....
 
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