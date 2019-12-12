Орлан хотел пообедать осьминогом, но чуть не вышло наоборот

Источник материала: Tut.by

В одном из рыбных хозяйств в Ванкувере (Канада) белоголовый орлан попытался напасть на осьминога, но сам чуть не оказался его жертвой. Темно-красный моллюск плотно прижал птицу своими щупальцами и не давал ей выбраться. Об этом сообщает esquire.

На крик птицы сбежались люди — сотрудники хозяйства. «Сначала мы просто смотрели и не знали — вмешиваться ли. Потому что, вы же понимаете, это природа», — рассказал один из очевидцев Джон Илетт.

A fishing crew shot this video of a knock-down, drag-out fight between an octopus and bald eagle off the coast of northern Vancouver Island.



Read more about how they rescued the raptor: https://t.co/NW7hCPebDH pic.twitter.com/eNhskH86rA — CBC British Columbia (@cbcnewsbc) December 11, 2019

Но, испугавшись, что орлан может утонуть, мужчины все-таки решили ему помочь. Им пришлось вытащить на борт лодки сцепившихся птицу и осьминога и вручную их разнять.

По словам мужчин, они раньше никогда не видели такого крупного осьминога.

«Это была очень крутая ситуация. Я здесь уже 20 лет, и это одно из самых впечатляющих зрелищ, которые я когда-либо видел», — отметил Джон Илетт.

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