Орлан хотел пообедать осьминогом, но чуть не вышло наоборот

В одном из рыбных хозяйств в Ванкувере (Канада) белоголовый орлан попытался напасть на осьминога, но сам чуть не оказался его жертвой. Темно-красный моллюск плотно прижал птицу своими щупальцами и не давал ей выбраться. Об этом сообщает esquire.

На крик птицы сбежались люди — сотрудники хозяйства. «Сначала мы просто смотрели и не знали — вмешиваться ли. Потому что, вы же понимаете, это природа», — рассказал один из очевидцев Джон Илетт.