Источник материала: Новости Волковыска

13 декабря 2019 года во время встречи со студентами и преподавателями медуниверситетов страны Александр Лукашенко много говорил о здоровом образе жизни и дал несколько советов по поддержанию здорового образа жизни.

Говоря о здоровье, президент отметил, что необходимо правильно питаться и не употреблять алкоголь.

– Хотя как медик может не пить? – пошутил глава государства и посоветовал алкогольными напитками сильно не злоупотреблять.

Также Президент высказался о вреде курения:

– Идиот тот, кто курит. Курить – это катастрофа. Если кто-то начал, бросьте сейчас, потом будет сложно, – посоветовал Президент.

Лукашенко подчеркнул, что «здоровье нации в руках каждого из нас».

Глава государства посоветовал молодёжи и старшим поколениям заниматься физкультурой, не иметь вредных привычек и своевременно проходить медобследования.