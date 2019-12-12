13 декабря 2019 года во время встречи со студентами и преподавателями медуниверситетов страны Александр Лукашенко много говорил о здоровом образе жизни и дал несколько советов по поддержанию здорового образа жизни.
Говоря о здоровье, президент отметил, что необходимо правильно питаться и не употреблять алкоголь.
– Хотя как медик может не пить? – пошутил глава государства и посоветовал алкогольными напитками сильно не злоупотреблять.
Также Президент высказался о вреде курения:
– Идиот тот, кто курит. Курить – это катастрофа. Если кто-то начал, бросьте сейчас, потом будет сложно, – посоветовал Президент.
Лукашенко подчеркнул, что «здоровье нации в руках каждого из нас».
Глава государства посоветовал молодёжи и старшим поколениям заниматься физкультурой, не иметь вредных привычек и своевременно проходить медобследования.