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Кого избрали председателем районного объединения профсоюзов

13.12.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

12 декабря на I отчетно-выборной конференции подвели итоги работы Совета Горецкого районного объединения профсоюзов с января 2015 года по декабрь 2019 года, определили приоритетные направления деятельности, избрали председателя и наградили тех, кто внес значительный вклад в деятельность самой массовой общественной организации в стране.

 

Кого избрали председателем районного объединения профсоюзов

 

Кого избрали председателем районного объединения профсоюзов

 

В мероприятии приняли участие Наталия Москалева, заведующий отделом социального партнерства и трудовых отношений Могилевского областного объединения профсоюзов, заместитель председателя райисполкома Лариса Кривицкая, начальник управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома Любовь Глушцова, первый секретарь РК БРСМ Марина Бандык, в прошлом председатель районного объединения профсоюзов Александр Кривенков, председатель районного Совета ветеранов Сергей Шинелев.

 

Кого избрали председателем районного объединения профсоюзов

Председатель районного объединения профсоюзов Леонид Егоренко акцентировал внимание на том, что в отчетный период работа организации была направлена на защиту трудовых и социально-экономических прав и законных интересов членов профсоюзов, укрепление взаимодействия с социальными партнерами по повышению уровня социальной поддержки работников, совершенствование коллективно-договорного регулирования трудовых отношений, усилению ответственности за соблюдение правил охраны труда, увеличение профсоюзного членства.

 

Кого избрали председателем районного объединения профсоюзов

 

В обсуждении доклада приняли участие председатель первичной профсоюзной организации ОАО «Горецкая райагропромтехника» Валентина Столярова, председатель РК профсоюза работников образования и науки Павел Маланский, начальник управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома Любовь Глушцова.

 

Кого избрали председателем районного объединения профсоюзов
Леонид Кузьмич вручил Почетные грамоты районного объединения профсоюзов Александру Кривенкову, поблагодарил его за плодотворную работу по защите прав и социально-экономических интересов работников.

 

Кого избрали председателем районного объединения профсоюзов
Леонид Кузьмич вручает грамоту районного объединения профсоюзов ветерану профсоюзного движения в районе Николаю Камовскому.

 

Наталия Москалева предложила делегатам поддержать кандидатуру Леонида Егоренко, который зарекомендовал себя как исполнительный, коммуникабельный лидер, умеющий вести диалог, налаживать связь с социальными партнерами. Своим мнением о Леониде Кузьмиче поделились в прошлом председатель районного объединения профсоюзов  Александр Кривенков и заместитель председателя райисполкома Лариса Кривицкая, отметив авторитет, честность, надежность, добросовестность и ответственность Леонида Кузьмича.

 

Кого избрали председателем районного объединения профсоюзов

 

Шестьдесят один делегат отчетно-выборной конференции работу Совета признали удовлетворительной и в ходе открытого голосования  единогласно вновь избрали Леонида Егоренко председателем районного объединения профсоюзов.

 

Кого избрали председателем районного объединения профсоюзов

 

Кого избрали председателем районного объединения профсоюзов
Из рук Наталии Москалевой получила медаль «115 лет профсоюзному движению Беларуси» Лина Саенко.

 

Кого избрали председателем районного объединения профсоюзов
Нагрудный знак «Профсоюзный знак почета» для Леонида Егоренко.

 

Кого избрали председателем районного объединения профсоюзов
Нагрудный знак «100 лет профсоюзу работников АПК» получила председатель РК профсоюза работников АПК Елена Чаплыгина.

 

Какие направления деятельности будут приоритетными для профсоюзов — читайте в ближайших номерах газеты «Горецкий вестник».

Елена Агейчик

Фото Михаила Левцова


 
 
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  12 декабря на I отчетно-выборной конференции подвели итоги работы Совета Горецкого районного объединения профсоюзов с января 2015 года по декабрь 2019 года,...
 
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