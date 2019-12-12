Кого избрали председателем районного объединения профсоюзов

Источник материала: Горецкий вестник

12 декабря на I отчетно-выборной конференции подвели итоги работы Совета Горецкого районного объединения профсоюзов с января 2015 года по декабрь 2019 года, определили приоритетные направления деятельности, избрали председателя и наградили тех, кто внес значительный вклад в деятельность самой массовой общественной организации в стране.













В мероприятии приняли участие Наталия Москалева, заведующий отделом социального партнерства и трудовых отношений Могилевского областного объединения профсоюзов, заместитель председателя райисполкома Лариса Кривицкая, начальник управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома Любовь Глушцова, первый секретарь РК БРСМ Марина Бандык, в прошлом председатель районного объединения профсоюзов Александр Кривенков, председатель районного Совета ветеранов Сергей Шинелев.

















В обсуждении доклада приняли участие председатель первичной профсоюзной организации ОАО «Горецкая райагропромтехника» Валентина Столярова, председатель РК профсоюза работников образования и науки Павел Маланский, начальник управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома Любовь Глушцова.













Наталия Москалева предложила делегатам поддержать кандидатуру Леонида Егоренко, который зарекомендовал себя как исполнительный, коммуникабельный лидер, умеющий вести диалог, налаживать связь с социальными партнерами. Своим мнением о Леониде Кузьмиче поделились в прошлом председатель районного объединения профсоюзов Александр Кривенков и заместитель председателя райисполкома Лариса Кривицкая, отметив авторитет, честность, надежность, добросовестность и ответственность Леонида Кузьмича.







Шестьдесят один делегат отчетно-выборной конференции работу Совета признали удовлетворительной и в ходе открытого голосования единогласно вновь избрали Леонида Егоренко председателем районного объединения профсоюзов.

























Какие направления деятельности будут приоритетными для профсоюзов — читайте в ближайших номерах газеты «Горецкий вестник».

Елена Агейчик

Фото Михаила Левцова