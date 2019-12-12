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«Минсктранс» поднял цены на международные автобусы в новогодние праздники. Как подорожали билеты

13.12.2019 17:08 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Хотел купить билет в Варшаву, а он стоит не 48, а 65 рублей. Оказалось, это „Минсктранс“ повысил цены именно на период праздников», — рассказал позвонивший в редакцию читатель. Получить оперативный комментарий у «Минсктранса» по поводу такого сезонного подорожания нам не удалось. FINANCE.TUT.BY посмотрел, по каким маршрутам, на сколько и на какой срок вырастут цены.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В справочной службе Минского автовокзала нам подтвердили, что на конец декабря билет на автобус из Минска в Варшаву стоит 65 рублей.

— Есть за 47 рублей в 15.00. Подорожали в связи с праздниками, — пояснили в справке.

В «Минсктрансе», куда FINANCE.TUT.BY обратился за комментарием, попросили прислать официальный запрос.

Мы решили сами посмотреть, сколько на новогодние праздники будут стоить билеты по разным направлениям и сильно ли отличается «праздничная» цена от обычной. Стоимость проверяли на сайте по продаже билетов на международные автобусы ticketbus.by.

Билеты из Минска в Варшаву сейчас стоят от 40 до 48 рублей в одну сторону. Начиная с 20 декабря ценник поднимается, и большинство рейсов стоят уже 60−65 рублей. Дешевле можно уехать только на двух рейсах: в 9.40 утра в аэропорт Модлин — за 40 рублей, а в 15.00 — за 47 рублей. Начиная с 9 января ценники возвращаются на прежний уровень, за исключением двух рейсов. Тот, что в 21.00, по-прежнему будет стоить 60 рублей, а в 22.00 — 65 рублей.

Автобусные билеты из Минска в Вильнюс в цене не меняются. Как сейчас, так и в праздничные дни они стоят 25−28 рублей. Не станет дороже и поездка в Ригу: все время билеты стоят 40 рублей.

Зато билеты в Москву подорожают. Сейчас они стоят 40 рублей, начиная с 25 декабря дорожают до 55 рублей, а с 9 января снова возвращаются на прежнюю отметку в 40 рублей. В Санкт-Петербург сейчас можно уехать за 45−48 рублей. С 26 декабря билеты дорожают до 50−65 рублей, а 12 января они снова стоят 45−48.

В Киев билеты не дорожают и стоят 45−40 рублей. А поездка во Львов, куда на автобусе можно уехать только по пятницам, подорожает: сейчас можно уехать за 50 рублей, а начиная с 27 декабря — за 60 (когда подешевеют билеты, неизвестно, пока их стоимость в расписании можно посмотреть только до 12 января).

Отметим, что у других перевозчиков билеты на те же даты могут стоить дороже. Например, билет из Минска в ту же Варшаву на 27 декабря у перевозчика Ecolines стоит 74 рубля, а на 16 декабря — от 55 до 64 рублей.

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Теги: Минск
 
 
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