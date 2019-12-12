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Афиша мероприятий в Каменецком районе на 14-15 декабря

13.12.2019 18:04 — Разное | Навiны Камянеччыны  
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Источник материала: Навiны Камянеччыны

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14 декабря (суббота)

Каленковичский СДК – мастер-класс в рамках занятий кружка «Художественный труд», начало в 13.00;

Новоселковский СДК – выставка народного творчества «Лучшие рушники»; вечер вопросов и ответов и молодежная дискотека «Еще не наркоман, но…», начало в 21.00;

Огородникский СДК – детская дискотека, начало в 18.00;

Речицкий СДК – детская игровая программа «У госці да мядзведзя», начало в 17.00;

Ставский СДК – молодежная дискотека, начало в 21.00;

Турнянский СДК – викторина «Сказки Нового года» и детская дискотека, начало в 18.00;

Ходосовский СДК – молодежная дискотека, начало в 21.00;

15 декабря (воскресенье)

Видомлянский СДК – детская развлекательная шоу-программа «Круче всех», начало в 17.00;

Войсковский СДК – посиделки «Рождественские посты, их традиции и значения», начало в 17.00;

Новоселковский СДК – выставка народного творчества «Лучшие рушники»;

Огородникский СДК – мастер-класс «Первые снежинки», начало в 13.00.

 
 
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14 декабря (суббота) Каленковичский СДК – мастер-класс в рамках занятий кружка «Художественный труд», начало в Сообщение Афиша мероприятий в Каменецком районе на...
 
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