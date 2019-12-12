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Афиша мероприятий в Каменецком районе на 14-15 декабря
13.12.2019 18:04 — Разное | Навiны Камянеччыны
Источник материала: Навiны Камянеччыны>
14 декабря (суббота)
Каленковичский СДК – мастер-класс в рамках занятий кружка «Художественный труд», начало в 13.00;
Новоселковский СДК – выставка народного творчества «Лучшие рушники»; вечер вопросов и ответов и молодежная дискотека «Еще не наркоман, но…», начало в 21.00;
Огородникский СДК – детская дискотека, начало в 18.00;
Речицкий СДК – детская игровая программа «У госці да мядзведзя», начало в 17.00;
Ставский СДК – молодежная дискотека, начало в 21.00;
Турнянский СДК – викторина «Сказки Нового года» и детская дискотека, начало в 18.00;
Ходосовский СДК – молодежная дискотека, начало в 21.00;
15 декабря (воскресенье)
Видомлянский СДК – детская развлекательная шоу-программа «Круче всех», начало в 17.00;
Войсковский СДК – посиделки «Рождественские посты, их традиции и значения», начало в 17.00;
Новоселковский СДК – выставка народного творчества «Лучшие рушники»;
Огородникский СДК – мастер-класс «Первые снежинки», начало в 13.00.
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14 декабря (суббота) Каленковичский СДК – мастер-класс в рамках занятий кружка «Художественный труд», начало в Сообщение Афиша мероприятий в Каменецком районе на...
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