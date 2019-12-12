Жителям старинного дома на Мясникова ответили, когда вернут лепнину на фасад

Дом на Мясникова, 76 — часть застройки ХІХ-ХХ веков, историко-культурная ценность . В последние годы здесь идет капитальный ремонт, который приостанавливали из-за трещины в пристроенной части. Весной 2019 года с дома сняли декор, фасад перекрасили. Научный руководитель работ объяснял: лепнина была некачественной, она уже не историческая, ее изготовили в 1990-е годы.

К осени, как было обещано, новая лепнина не появилась. Жители спрашивали у депутата, когда же закончат ремонтировать фасады в доме № 76 и соседнем, № 78. На днях пришел ответ из Мингорисполкома.

Изготовят и заменят лепнину на главном фасаде жилого дома № 76 по Мясникова до конца мая следующего года.

Госстройэкспертиза дала положительное заключение по проектно-сметной документации 11 ноября. Сейчас ЖКХ № 1 Московского района, «Минскремстрой» и «Белреставрация» заключают договор на производство лепнины.





Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

«Обращение находится на контроле до 29 мая 2020 года», — подытожили чиновники.

Во время капремонта перекрасили фасад, стал строже выглядеть примечательный балкон, который любили фотографировать минчане. TUT.BY спрашивал у читателей, как им новая расцветка знаменитого дома на Мясникова. Большинство опрошенных (81% из 7078 человек) ей остались недовольны.