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Жителям старинного дома на Мясникова ответили, когда вернут лепнину на фасад

13.12.2019 18:06 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Всю лепнину с дома на Мясникова, 76 сняли в мае 2019-го. Это вызвало бурю эмоций у горожан, но специалисты успокаивали, что декор вернут к осени. Этого не произошло, а сейчас жителям назвали новые сроки, когда лепнина снова появится на старинном фасаде.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Дом на Мясникова, 76 — часть застройки ХІХ-ХХ веков, историко-культурная ценность. В последние годы здесь идет капитальный ремонт, который приостанавливали из-за трещины в пристроенной части. Весной 2019 года с дома сняли декор, фасад перекрасили. Научный руководитель работ объяснял: лепнина была некачественной, она уже не историческая, ее изготовили в 1990-е годы. 

К осени, как было обещано, новая лепнина не появилась. Жители спрашивали у депутата, когда же закончат ремонтировать фасады в доме № 76 и соседнем, № 78. На днях пришел ответ из Мингорисполкома.

Изготовят и заменят лепнину на главном фасаде жилого дома № 76 по Мясникова до конца мая следующего года. 

Госстройэкспертиза дала положительное заключение по проектно-сметной документации 11 ноября. Сейчас ЖКХ № 1 Московского района, «Минскремстрой» и «Белреставрация» заключают договор на производство лепнины.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

«Обращение находится на контроле до 29 мая 2020 года», — подытожили чиновники.

 

Во время капремонта перекрасили фасад, стал строже выглядеть примечательный балкон, который любили фотографировать минчане. TUT.BY спрашивал у читателей, как им новая расцветка знаменитого дома на Мясникова. Большинство опрошенных (81% из 7078 человек) ей остались недовольны.

 
 
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Изготовят и заменят лепнину на главном фасаде жилого дома № 76 по Мясникова - до конца мая следующего года.
 
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