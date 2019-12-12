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«Инфраструктура достаточно новых тенденций». Как меняется застройка Вилейки

13.12.2019 18:06 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Новые велосипедные и пешеходные дорожки появились в микрорайоне «Северный» Вилейки, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Весь маршрут оснащен специальными бордюрами, которые понижены до уровня дороги. Это сделано для безбарьерной среды.

«Инфраструктура достаточно новых тенденций». Как меняется застройка Вилейки

Сейчас в разработке проект детальной планировки микрорайона «Северный-5».

«Инфраструктура достаточно новых тенденций». Как меняется застройка Вилейки

Дмитрий Горланов, начальник отдела архитектуры и строительства:
Это будет инфраструктура достаточно новых тенденций. То есть вынос автомобильного транспорта за пределы дворовых территорий максимально возможный, увеличение количества зеленых зон, пешеходных и велопешеходных дорожек. Возможно создание большой площадки со спортивным ядром и для людей с ограниченными возможностями.

«Инфраструктура достаточно новых тенденций». Как меняется застройка Вилейки

Кстати, скоро жителям отдаленных улиц микрорайона будет удобно добираться до центра Вилейки – сюда продлят маршрут автобуса № 3. Новый остановочный павильон недавно установили на Кривицкой, ранее такой же появился на улице Доброй Воли.

Люди в материале: Дмитрий Горланов
 
 
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Новости Беларуси. Новые велосипедные и пешеходные дорожки появились в микрорайоне «Северный» Вилейки, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Весь маршрут оснащен...
 
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