Главная новогодняя ёлка Бреста раскрывает секреты: знакомая цветовая гамма и дверь

Источник материала: Виртуальный Брест

На площади Ленина коммунальщики завершают монтаж главной ёлки Бреста. На металлических щитах красного цвета по спирали, обвивающих ёлку расположены светодиодные лампочки, которые будут программироваться с помощью компьютера. Хочешь текст запускай, а можно весёленький узор.





В зелёной искусственной хвое тоже замечены мерцающие огоньки, которые прибавят зелёной красавице шарма.