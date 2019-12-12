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Главная новогодняя ёлка Бреста раскрывает секреты: знакомая цветовая гамма и дверь

13.12.2019 20:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

На площади Ленина коммунальщики завершают монтаж главной ёлки Бреста. На металлических щитах красного цвета по спирали, обвивающих ёлку расположены светодиодные лампочки, которые будут программироваться с помощью компьютера. Хочешь текст запускай, а можно весёленький узор.

Главная новогодняя ёлка Бреста раскрывает секреты: знакомая цветовая гамма и дверь

В зелёной искусственной хвое тоже замечены мерцающие огоньки, которые прибавят зелёной красавице шарма.

 
Теги: Брест
 
 
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  На площади Ленина коммунальщики завершают монтаж главной ёлки Бреста. На металлических щитах красного цвета по спирали, обвивающих ёлку расположены...
 
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