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Главная новогодняя ёлка Бреста раскрывает секреты: знакомая цветовая гамма и дверь
13.12.2019 20:48 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
На площади Ленина коммунальщики завершают монтаж главной ёлки Бреста. На металлических щитах красного цвета по спирали, обвивающих ёлку расположены светодиодные лампочки, которые будут программироваться с помощью компьютера. Хочешь текст запускай, а можно весёленький узор.
В зелёной искусственной хвое тоже замечены мерцающие огоньки, которые прибавят зелёной красавице шарма.
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На площади Ленина коммунальщики завершают монтаж главной ёлки Бреста. На металлических щитах красного цвета по спирали, обвивающих ёлку расположены...
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