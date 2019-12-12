ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси поднимут пенсионный возраст с 1 января 2020 года

13.12.2019 21:25 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В 202 году грядет следующий этап пенсионной реформы.

Как известно, пенсионная реформа в Беларуси стартовала в 2017 году. Новый этап реформы подразумевает, что пенсионный возраст подрастает на 6 месяцев каждый год, пишет belnovosti.by

В Беларуси поднимут пенсионный возраст с 1 января 2020 года
Так, начиная с 1 января 2020 года пенсионный возраст для мужчин составит 62 года.

Для женщин такой порог составит 57 лет. 



Уже с 2021 года мужчины смогут пойти на пенсию в 62,5 года, для женщин пенсионный возраст составит 57,5. 

К 2023 году пенсионный возраст достигнет 63 лет для мужчин и 58 лет для женщин.

При этом вместе с увеличением пенсионного возраста последует и увеличение страхового стажа.

Соответственно, увеличится минимальное количество лет, за которые нужно платить взносы в ФСЗН. 


Ранее, а именно, до 2014 года, страховой стаж составлял пять лет. Однако уже с 2014 года его увеличили до десяти лет.

В 2015 году страховой стаж увеличился до 15 лет.

Эта планка будет расти каждый год. Предположительно, к 2025 году она достигнет 20 лет.

Если не будет хватать стажа, то вместо пенсии будет начислена социальная пенсия, размер которой составляет в эквиваленте 50 долл.
 
 
Ссылка на источник 63
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В 202 году грядет следующий этап пенсионной реформы.
 
Новости дня
Новости разные
 
Умер актер из фильма «Леон»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
13.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика