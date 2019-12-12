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Умер актер из фильма «Леон»

13.12.2019 21:06 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Умер американский актер, продюсер и сценарист Дэнни Айелло. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

Дэнни Айелло
Фото: Dimitrios Kambouris / Getty Images

Его представитель Трейси Миллер рассказал, что артист скончался вечером 12 декабря после непродолжительной болезни. Ему было 86 лет.

Миллер также уточнил, что у актера остались четверо детей. Все они родились от продюсера Сэнди Коэн, на которой артист женился в 1955 году.

Дэнни Айелло родился в Нью-Йорке 20 июня 1933 года. Он начал сниматься в кино лишь в 35 лет, однако за свою карьеру успел исполнить почти сотню ролей. Среди наиболее известных картин с его участием — «Леон», «Крестный отец 2», «Счастливое число Слевина», «Однажды в Америке», «Покровитель», «Высокая мода» и «Гудзонский ястреб». За фильм Спайка Ли «Делай, как надо» Айелло номинировали на «Оскар» как лучшего актера второго плана.
 
 
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Умер американский актер, продюсер и сценарист Дэнни Айелло. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.
 
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