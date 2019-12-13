Участница коллектива «ЮниSтар» Дарья Журко стала полуфиналисткой вокального конкурса «Euro-T.O.N»

На Гродненщине прошли отборочные туры областного детского вокального конкурса «Euro-T.O.N». Участница вокального кружка «ЮниSтар» Дарья Журко вышла в полуфинал конкурса, который состоится 1 февраля 2020 года.
Первый этап конкурсного прослушивания состоялся 4 ноября 2019 года в городе Гродно. Хотя и говорят, что понедельник - день тяжелый, но для Дарьи Журко, участницы кружка вокала «ЮниSтар» этот день оказался легким и удачным. Перед профессиональным жюри Дарья выступила с песней «Что вижу, то пою». Позитивное настроение, собранность и хорошая подготовка сказались на её выступлении - она выложилась на все 100%! Оставалось только ждать результатов конкурса.... Месяц переживаний и ожиданий, и вот он миг радости и счастья - Дарья Журко вышла в полуфинал конкурса!
А как сделать детей ещё счастливее? Очень просто - нужно исполнять их заветные желания!
Организаторы конкурса «Euro-T.O.N» для всех полуфиналистов 7 декабря на базе отдыха «Привал» подготовили обширную культурную программу: экскурсии, интересные игры и увлекательные представления, интервью со звёздами и концертные выступления артистов белорусской эстрады - «Баян-Band» и Игоря Других,