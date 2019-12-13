ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Первый этап репетиционного тестирования близится к завершению

14.12.2019 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

Первый этап репетиционного тестирования близится к завершению

Чуть больше двух недель остаётся до окончания первого этапа репетиционного тестирования. Оценить уровень своей подготовки перед предстоящим ЦТ уже успели многие абитуриенты

Это отличная возможность заранее справиться с волнением, научиться правильно заполнять бланк ответов и распределять время на решение теста. Проверить знания можно в 15 дисциплинах. С собой – паспорт, гелевая или капиллярная ручка черного цвета. Зарегистрироваться можно за несколько минут на сайте Республиканского института контроля знаний. 

Александр Якобчук, начальник учебно-методического управления Республиканского института контроля знаний: «Открыто более 100 пунктов тестирования по всей стране. Это и высшие учебные заведения, и даже по школам оно проводится. Полный список размещен у нас на сайте. Фактически каждый рабочий день и каждые выходные в любом из пунктов тестирование проводится». 

Уже через неделю все участники первого этапа репетиционного тестирования смогут получить консультацию по результатам тестов и провести работу над ошибками. 2-й и 3-й этапы пройдут с января по февраль и с марта по апрель будущего года соответственно.

ont.by
 
 
Ссылка на источник 44
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чуть больше двух недель остаётся до окончания первого этапа репетиционного тестирования. Оценить уровень своей подготовки перед предстоящим ЦТ уже успели многие...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко позволил ряду генералов не идти на пенсию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
14.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика