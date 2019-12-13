Первый этап репетиционного тестирования близится к завершению

Источник материала: Вороновская газета





Чуть больше двух недель остаётся до окончания первого этапа репетиционного тестирования. Оценить уровень своей подготовки перед предстоящим ЦТ уже успели многие абитуриенты .

Это отличная возможность заранее справиться с волнением, научиться правильно заполнять бланк ответов и распределять время на решение теста. Проверить знания можно в 15 дисциплинах. С собой – паспорт, гелевая или капиллярная ручка черного цвета. Зарегистрироваться можно за несколько минут на сайте Республиканского института контроля знаний.

Александр Якобчук, начальник учебно-методического управления Республиканского института контроля знаний: «Открыто более 100 пунктов тестирования по всей стране. Это и высшие учебные заведения, и даже по школам оно проводится. Полный список размещен у нас на сайте. Фактически каждый рабочий день и каждые выходные в любом из пунктов тестирование проводится».

Уже через неделю все участники первого этапа репетиционного тестирования смогут получить консультацию по результатам тестов и провести работу над ошибками. 2-й и 3-й этапы пройдут с января по февраль и с марта по апрель будущего года соответственно.

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