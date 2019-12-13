Строительство нового стадиона в Бресте могут начать в 2020 году

Источник материала: Виртуальный Брест

Строительство нового стадиона в Бресте может начаться в 2020 году. Об этом заявил сегодня председатель облисполкома Анатолий Лис во время прямой телефонной линии, передает корреспондент БЕЛТА.





Первым на прямую линию к губернатору дозвонился футбольный болельщик. Фанат брестской команды поинтересовался судьбой проекта по строительству нового стадиона в областном центре.

"Прорабатываются разные варианты, это недешевый объект. Но стадион нужен. Тем более что команда вышла на европейский уровень, количество болельщиков увеличилось, и стадион на 10 тыс. уже не подходит. Подбираются разные площадки, в том числе на Каменецком направлении, возле аэропорта. Планируется, что это будет не просто стадион, а большой культурно-развлекательный центр. Сейчас проводятся предпроектные работы. Если найдется финансирование, то в следующем году начнется строительство", - сказал Анатолий Лис.

На вопрос, ожидал ли он, что в 2019 году команда "Динамо-Брест" поднимет кубок победителя чемпионата Беларуси, глава региона заметил, что прогнозировать итог спортивной игры трудно. "Но то, что команда была создана, коллектив единомышленников и подбор футболистов был самый серьезный, вселяло веру в то, что они могут достигнуть такого результата", - поделился губернатор.

В этом году главным украшением новогодней елки в областном центре станет футбольный мяч - как символ брестского "Динамо" в чемпионате страны.