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Под Жлобином пешехода сбил сначала Audi, затем встречный VW: мужчина погиб
Источник материала: Tut.by
Два автомобиля сбили мужчину в Жлобинском районе,
Смертельная авария произошла 13 декабря, около 19.00, на подъезде к железнодорожной станции Хальч. Предварительно установлено, что здесь водитель Audi A6 сбил 49-летнего мужчину, который шел в попутном направлении посередине проезжей части. От удара пешехода отбросило на встречную полосу, где на него наехал Volkswagen.
В результате ДТП мужчина от полученных травм умер на месте происшествия. Известно, что он не был обозначен световозвращающими элементами.
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Пешеход шел посередине дороги и не был обозначен световозвращающими элементами.
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