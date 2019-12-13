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Под Жлобином пешехода сбил сначала Audi, затем встречный VW: мужчина погиб

14.12.2019 15:59 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Два автомобиля сбили мужчину в Жлобинском районе, сообщили в ГАИ УВД Гомельского облисполкома.


Смертельная авария произошла 13 декабря, около 19.00, на подъезде к железнодорожной станции Хальч. Предварительно установлено, что здесь водитель Audi A6 сбил 49-летнего мужчину, который шел в попутном направлении посередине проезжей части. От удара пешехода отбросило на встречную полосу, где на него наехал Volkswagen.


В результате ДТП мужчина от полученных травм умер на месте происшествия. Известно, что он не был обозначен световозвращающими элементами.

 
 
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Пешеход шел посередине дороги и не был обозначен световозвращающими элементами.
 
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