Под Жлобином пешехода сбил сначала Audi, затем встречный VW: мужчина погиб

Источник материала: Tut.by

Два автомобиля сбили мужчину в Жлобинском районе, сообщили в ГАИ УВД Гомельского облисполкома.





Смертельная авария произошла 13 декабря, около 19.00, на подъезде к железнодорожной станции Хальч. Предварительно установлено, что здесь водитель Audi A6 сбил 49-летнего мужчину, который шел в попутном направлении посередине проезжей части. От удара пешехода отбросило на встречную полосу, где на него наехал Volkswagen.





В результате ДТП мужчина от полученных травм умер на месте происшествия. Известно, что он не был обозначен световозвращающими элементами.