Белорусские биатлонистки заняли 13-е место в эстафете

SPORT.TUT.BY Динара Алимбекова на двух рубежах суммарно использовала четыре дополнительных патрона и завершила этап 17-й, пишет





Куда успешнее пробежала Ирина Кривко, которая благодаря точной стрельбе и хорошему ходу подняла сборную на шестое место.





Увы, этап Анны Солы не удался. На каждой стрельбе белоруска забежала на штрафной круг и передала эстафету 12-й.









Ирина Кручинкина хорошо стреляла, но не очень быстро бежала, став в итоге 13-й.





Победу же вновь одержала сборная Норвегии (Кноттен, Тандревольд, Экхофф, Ройзеланд), вырвав у России (Резцова, Куклина, Миронова, Юрлова) первое место на последнем круге.





Бронза досталась сборной Швейцарии (Э. Гаспарин, С. Гаспарин, А. Гаспарин, Хекки).

