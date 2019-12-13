ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусские биатлонистки заняли 13-е место в эстафете

14.12.2019 17:18 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Белорусский квартет занял 13-е место в женской эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене.

Динара Алимбекова на двух рубежах суммарно использовала четыре дополнительных патрона и завершила этап 17-й, пишет SPORT.TUT.BY

Куда успешнее пробежала Ирина Кривко, которая благодаря точной стрельбе и хорошему ходу подняла сборную на шестое место.

Увы, этап Анны Солы не удался. На каждой стрельбе белоруска забежала на штрафной круг и передала эстафету 12-й.


Ирина Кручинкина хорошо стреляла, но не очень быстро бежала, став в итоге 13-й.

Победу же вновь одержала сборная Норвегии (Кноттен, Тандревольд, Экхофф, Ройзеланд), вырвав у России (Резцова, Куклина, Миронова, Юрлова) первое место на последнем круге.

Бронза досталась сборной Швейцарии (Э. Гаспарин, С. Гаспарин, А. Гаспарин, Хекки).
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский квартет занял 13-е место в женской эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене.
 
Новости дня
Новости разные
 
Сын сделал отцу лучший в мире подарок и довёл мужчину до слёз
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
14.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • резиновая обувь официальный сайт в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика