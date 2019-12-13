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На трассе М10 «Форд Транзит» врезался в трактор «Беларус»

14.12.2019 17:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Авария произошла вчера, 13 декабря, около 7 часов вечера. На 500 км трассы М10 (возле поворота на Толково) автомобиль «Форд Транзит» врезался в трактор «Беларус-82.1», который двигался впереди в попутном направлении.

На трассе М10 «Форд Транзит» врезался в трактор «Беларус»

Предположительно, водитель проявил невнимательность или отвлекся от управления.

На трассе М10 «Форд Транзит» врезался в трактор «Беларус»

Трактор новый, ближний свет фар и габаритные огни были исправны.

На трассе М10 «Форд Транзит» врезался в трактор «Беларус»

В момент ДТП оба водителя были трезвыми, они не пострадали. От удара было повреждено заднее правое колесо трактора, у «Форд Транзит» – бампер всмятку.

Оксана КУЦЕНКО
Фото предоставлены Дрогичинским ОГАИ

 
 
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  Авария произошла вчера, 13 декабря, около 7 часов вечера. На 500 км трассы М10 (возле поворота на Толково) автомобиль «Форд Транзит» врезался в трактор «Беларус-82.1»,...
 
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