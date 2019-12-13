На трассе М10 «Форд Транзит» врезался в трактор «Беларус»

Источник материала: Виртуальный Брест

Авария произошла вчера, 13 декабря, около 7 часов вечера. На 500 км трассы М10 (возле поворота на Толково) автомобиль «Форд Транзит» врезался в трактор «Беларус-82.1», который двигался впереди в попутном направлении.





Предположительно, водитель проявил невнимательность или отвлекся от управления.





Трактор новый, ближний свет фар и габаритные огни были исправны.





В момент ДТП оба водителя были трезвыми, они не пострадали. От удара было повреждено заднее правое колесо трактора, у «Форд Транзит» – бампер всмятку.

Оксана КУЦЕНКО

Фото предоставлены Дрогичинским ОГАИ