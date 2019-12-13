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Джулиан Ассанж расскажет испанскому суду новые факты о слежке

14.12.2019 16:30 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новые факты от Джулиана Ассанжа. Создатель Wikileaks расскажет испанскому суду о слежке, которую за ним вели сотрудники охранной фирмы во время пребывания в посольстве Эквадора в Великобритании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Джулиан Ассанж расскажет испанскому суду новые факты о слежке

Суд пройдет 20-го декабря. Сейчас Ассанж отбывает срок в 11 месяцев в британской тюрьме по обвинению в нарушении условий выхода под залог, поэтому свои показания он даст с помощью видеоконференции. Как рассчитывает адвокат Ассанджа, показания его подзащитного докажут работу охранной фирмы в интересах разведки США. Он также считает, что создатель Wikileaks является жертвой заговора.

Джулиан Ассанж расскажет испанскому суду новые факты о слежке

Напоминаем: власти США предъявили Ассанжу обвинения в десятках нарушений закона о шпионаже и раскрытии секретной информации, за что Ассанж может провести в тюрьме остаток жизни.

Люди в материале: Джулиан Ассанж
 
 
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Новые факты от Джулиана Ассанжа. Создатель Wikileaks расскажет испанскому суду о слежке, которую за ним вели сотрудники охранной фирмы во время пребывания в посольстве...
 
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