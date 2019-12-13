Бюджетникам обещают, что они не потеряют в деньгах при расчете зарплат по-новому. Что с чем будут сравнивать?

Источник материала: Tut.by

Зарплаты бюджетников с 2020 года будут рассчитывать по новой схеме. Одно из главных изменений — тарифную ставку первого разряда, по которой сейчас рассчитывают заработки работникам бюджетных организаций, заменят на базовую ставку. Власти поясняли , что при введении новой системы оплаты труда не допускается снижение размеров зарплат, которые были до изменений. Но с оговоркой: падения зарплат не должно быть без учета премий. Во многом поэтому медики, у которых значительная часть зарплаты сейчас приходится на премии, высказывали опасение, что с нового года могут потерять в деньгах.

В Минтруда сегодня пояснили, как работникам бюджетных организаций будут с 2020 года рассчитывать зарплаты и почему январские заработки в некоторых случаях могут быть ниже декабрьских. Спойлер: при сравнении зарплат за декабрь и январь чиновники не будут учитывать многие доплаты, которые работники могут получить в последний месяц года. Среди них, к примеру, совместительство, работа в ночные смены и в выходные.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В Минтруда в очередной раз повторяют, что при введении новой системы оплаты труда не допускается снижение размеров начисленной зарплаты (без премии) работников бюджетных организаций, которые действовали до изменений. «Эта норма является обязательной для исполнения руководителями организаций при формировании с 1 января 2020 года размеров оплаты труда работников», — уточняют в ведомстве.

Как будут рассчитывать зарплаты бюджетников с 2020 года?

С 2020 года зарплаты будут рассчитывать по тарифной системе, которая состоит из базовой ставки и 18-разрядной тарифной сетки.

Зарплаты бюджетников будут состоять из:

оклада ;

; надбавок за стаж работы (до 5 лет — 10% от оклада, от 5 до 10 лет — 15%, от 10 до 15 лет — 20%, от 15 лет и выше — 30%);

(до 5 лет — 10% от оклада, от 5 до 10 лет — 15%, от 10 до 15 лет — 20%, от 15 лет и выше — 30%); надбавок и доплат (в том числе надбавки за работу по контракту, за ученую степень и ученое звание, доплаты за сверхурочную работу, работу в праздники и выходные дни, за работу с вредными и опасными условиями труда);

(в том числе надбавки за работу по контракту, за ученую степень и ученое звание, доплаты за сверхурочную работу, работу в праздники и выходные дни, за работу с вредными и опасными условиями труда); премии в 5% от оклада.

Для бюджетникам также предусмотрены единовременная выплата на оздоровление (выплачивается, как правило, при уходе в трудовой отпуск из расчета 0,5 оклада, уточняют в Минтруда) и матпомощь из-за непредвиденных материальных трудностей (0,3 среднемесячной суммы окладов работников).

— Конкретные размеры, а также порядок и условия выплаты премии и материальной помощи будут определяться положениями, утверждаемыми руководителями бюджетных организаций, — уточняют в Минтруда.

Проще говоря, работник сможет рассчитывать на премию в 5% от оклада и матпомощь в 0,3 среднемесячного оклада.

Какие выплаты уберут из расчетов зарплаты?

Количество стимулирующих и компенсирующих выплат, которые учитываются при расчете зарплаты бюджетников, в 2020 году сократится больше чем в 3 раза по сравнению с 2019-м, уточняют в Минтруда. Так, некоторые выплаты объединят в одну. В зарплату не будут также включать коэффициенты и повышения.

— Возможное снижение у работников некоторых размеров стимулирующих и компенсирующих выплат (например, надбавка за стаж работы в бюджетных организациях) должно быть компенсировано путем установления им выплат, конкретные размеры которых определяет руководитель организации, — поясняют в Минтруда.

Что будет в итоге с зарплатами?

В Минтруда уверяют, что руководители бюджетных организаций, которые будут устанавливать размеры стимулирующих и компенсирующих выплат, не могут допустить снижение с 1 января зарплат работников (без премии). Важно обратить внимание на уточнение, что ведомства про премии.

— Для целей сопоставления заработной платы работников бюджетных организаций (в действующий условиях декабря 2019 года) учитывается заработная плата, начисленная работнику в соответствии с условиями оплаты труда, предусмотренными трудовым договором (контрактом) за работу в нормальных условиях в течение нормальной продолжительности рабочего времени, — уточняют в Минтруда.

В ведомстве добавляют, что в начисленную зарплату (имеется ввиду декабрьская зарплата, по которой и будут сравнивать, не упали ли зарплаты бюджетников. — Прим. ред.) включаются следующие виды выплат:

тарифная ставка, тарифный оклад ;

; повышения тарифной ставки, тарифного оклада ;

; надбавки и доплаты , кроме доплат за работу в ночное время, за совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания (увеличение объема выполняемых работ) или выполнение обязанностей временно отсутствующего работника, за работу в сверхурочное время, в госпраздники, праздничные и выходные дни;

, кроме доплат за работу в ночное время, за совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания (увеличение объема выполняемых работ) или выполнение обязанностей временно отсутствующего работника, за работу в сверхурочное время, в госпраздники, праздничные и выходные дни; премия в усредненных размерах, установленных для данного вида бюджетных организаций (например, 20% от суммы выплат, включаемых в расчет планового фонда заработной платы).

— Таким образом, заработная плата работника, рассчитанная за январь 2020 года по новым условиям оплаты труда с учетом премии в размере 5% оклада работника, не может быть ниже заработной платы работника, рассчитанной по вышеприведенному порядку, — уточняют в Минтруда.

Иными словами, из комментария Минтруда следует, что при сравнении декабрьской и январской зарплат не нужно учитывать многие доплаты, которые работники могут получить в последний месяц года. Это ночные смены, совместительство, замену временно отсутствующего работника, за сверхуровную работу, за выход в выходной и праздники. Если от декабрьской зарплаты отнять все эти доплаты, то в январе «получки» не будут ниже, чем месяцем ранее. Но нужно учитывать, что у врачей, к примеру, по статистике коэффициент совместительства в среднем составляет 1,36. Это означает, что практически каждый работает больше чем на одну ставку. А при сравнении декабрьской и январской зарплат будет учитываться только одна полная ставка.

Напомним, 13 декабря Александр Лукашенко заявил , что «разберется со всеми», кто вносил предложения по изменению схемы выплаты зарплат бюджетников, если кто-то получит «на рубль меньше» при такой же нагрузке, как сейчас.

В Минтруда тем временем обращают внимание, что январские зарплаты бюджетников обычно меньше декабрьских, потому что «ежегодно в конце года выплачивается премия в увеличенном размере за счет накопленной экономии фонда оплаты труда».

— Таким образом, заработная плата работника за декабрь складывается в среднем на 12% выше, чем заработная плата за январь следующего года, — поясняют в Минтруда. — Поэтому сопоставление заработной платы в новых условиях (январь 2020 года) производится с заработной платой в действующих условиях (декабрь 2019 года) с учетом усредненной премии.

Планируют ли повышать зарплаты бюджетников?

В бюджете на 2020 год предусмотрен фонд оплаты труда, обеспечивающий среднегодовое повышение зарплаты в бюджетной сфере не менее чем на 10% по сравнению с 2019 годом, уточняют в Минтруда.

Власти обещают бюджетникам заметный рост зарплат. В 2020 году средняя зарплата бюджетников должна превысить 920 рублей, сообщил ранее министр финансов Максим Ермолович. По его словам, в первую очередь ускоренными темпами власти будут поднимать зарплаты медиков, учителей и низкооплачиваемых работников.

Медикам, к примеру, в следующем году намерены поднять заработки на 20% (а к 2025-му — и вовсе увеличить в 2 раза, чтобы не уезжали за границу). На прибавку могут также рассчитывать, по заверению властей, работники образования и низкооплачиваемые специалисты.

Прогнозируется, что средняя зарплата бюджетников вырастет в 2019 году до 810 рублей (по итогам января-декабря). При этом в декабре — около 850 рублей, сообщал ранее премьер-министр Сергей Румас.

Власти планируют к концу этого года выйти на среднюю зарплату бюджетников в 80% от средних заработков по стране. Выход на отметку в 80% планировался и в предыдущие годы, но сделать этого не удалось. К примеру, в 2018 году этот показатель составил 77%.

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