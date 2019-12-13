Школьница из Люсино стала второй в области

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Общественное объединение «Белорусское общество охотников и рыболовов» с марта по ноябрь нынешнего года проводило творческий детско-юношеский конкурс «Природа и животный мир Беларуси».

В ноябре были подведены итоги конкурсов, которые проводили районные организационные структуры этого общественного объединения. Напомним, что в Ганцевичах в трех различных номинациях его победителями стали Дарья Мышковец (номинация «Фотография»), Анастасия Наумик (номинация «Рисунок») и Лариса Занько (номинация «Литературное произведение»). Их работы приняли участие в аналогичном областном конкурсе. И вот недавно в Бресте были подведены его итоги.





В числе победителей в номинации «Литературное произведение» оказалась и учащаяся Люсинского детского сада-средней школы им. Якуба Коласа Анастасия Наумик, которая написала стихотворение «Черничный рай» и заняла второе место.

На прошлой неделе старший егерь Ганцевичской РОС РГОО «БООР» Казимир Шпак в торжественной обстановке вручил Анастасии почетный диплом и ценный приз от областной организационной структуры «БООР».





– О том, что проводится подобный конкурс, мне рассказали педагоги Алина Рылко и Галина Железная, – рассказала Анастасия. – Летом я люблю собирать ягоды, в особенности, чернику. И нередко вижу в лесу большое количество мусора, который там оставляют люди. Поэтому и захотелось отразить эти моменты в своем произведении. Стихотворение я написала сама, а уже затем Галина Владимировна помогала его доработать и отредактировать. Очень приятно, что моя работа оценена на областном уровне. И в следующем году обязательно постараюсь вновь принять участие в этом конкурсе.





Владимир СОКОЛОВ.

Фото автора.

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