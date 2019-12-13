По итогам нынешнего сезона покинет тренерский штаб во главе с Иваном Биончиком.





"Конечно, мы создадим нашим болельщикам массу неудобств, но это спортивный принцип. Хотелось бы, чтобы команда начала с первой лиги. Задача — создать команду, в которой играли бы наши воспитанники, и чтобы эта команда со временем играла в высшей лиге Беларуси", — сказал председатель футбола Могилевской области Константин Путило.





С "Дняпро" расстанутся все футболисты основного состава. Об этом стало известно football.by. 16 декабря пройдет встреча руководства Могилева и области с инвестором Владимиром Тельпуком.





tribuna.com , долги клуба составляют около 400 тысяч долларов. Все они со стороны инвестора. Губернатор Могилевской области Леонид Заяц на совещании дал задачу разорвать отношения с инвестором клуба Владимиром Тельпуком. Сейчас из-за неоплаты не функционирует официальный сайт клуба. Как пишет, долги клуба составляют около 400 тысяч долларов. Все они со стороны инвестора. Губернатор Могилевской области Леонид Заяц на совещании дал задачу разорвать отношения с инвестором клуба Владимиром Тельпуком. Сейчас из-за неоплаты не функционирует официальный сайт клуба.



