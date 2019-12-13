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Инвестор "Дняпра" задолжал 400 тысяч долларов и может лишиться клуба
Источник материала: Партизан
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По итогам нынешнего сезона покинет тренерский штаб во главе с Иваном Биончиком.
"Конечно, мы создадим нашим болельщикам массу неудобств, но это спортивный принцип. Хотелось бы, чтобы команда начала с первой лиги. Задача — создать команду, в которой играли бы наши воспитанники, и чтобы эта команда со временем играла в высшей лиге Беларуси", — сказал председатель футбола Могилевской области Константин Путило.
С "Дняпро" расстанутся все футболисты основного состава. Об этом стало известно football.by. 16 декабря пройдет встреча руководства Могилева и области с инвестором Владимиром Тельпуком.
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На телеканале "Беларусь 4" вышел сюжет о будущем могилевского "Дняпра". По информации журналистов, существует два варианта дальнейшего существования команды: смена...
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