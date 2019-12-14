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«Скоро украинцы к нам будут ездить, а не мы к ним». Проверили, стоит отправляться «на закупы» в Чернигов

15.12.2019 07:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Позади — тусклые огни просыпающегося Гомеля, впереди — темная пустынная трасса Е-95. В белом микроавтобусе Гомель — Чернигов 15 человек. И они точно знают, зачем этим серым пятничным утром поднялись ни свет ни заря. Через два часа, если повезет с пограничниками, они будут в другом городе другой страны осуществлять свои самые смелые шоп-мечты и планы. Этой белорусской традиции — ездить в Чернигов на закупы — уже много лет. Иногда она сходит на нет, а иногда возрождается — здесь все зависит от курса доллара в стране-соседке. Говорят, что сейчас ездить в Чернигов стало невыгодно. Но кто тогда все эти люди и зачем они здесь?


— Надо будет посмотреть Лере колготочки белые на утренник и корону, напомни Света, если забуду. — Хорошо, — шепчутся женщины в темноте.

Остальные пассажиры микроавтобуса хмуры и немногословны. На часах еще нет и шести. До цели — выгодно закупиться, ну или хотя бы отбить потраченные на билет 25 рублей — около 110 километров.

Но вскоре темнота расступается — это переливается зелеными и красными огнями пункт пропуска «Новая Гута». В маршрутке оживление. Паспортный контроль пройден — теперь своей иллюминацией манит duty-free.

«Литр крепкого и 2 некрепкого», — на всякий случай напоминает пассажирам водитель микроавтобуса.


Из магазина беспошлинной торговли белорусы возвращаются с виски по 7,5 евро и большим сожалением, что из-за лимита больше взять не удалось. Примерно через час под дружный звон и побрякивание микроавтобус въезжает в Чернигов.

— Для тех, кто не знает — провозить можно не более пяти килограммов овощей или фруктов. Сало, мясо, колбасные изделия, животных, растения, семена, а также лекарственные препараты, имеющие в составе наркотические вещества, провозить нельзя, про алкоголь уже говорил, — инструктирует водитель.

Маршрут в Чернигове уже много лет неизменен — базы на Щорса (на самом деле улица уже года два как переименована в Ивана Мазепы), затем — городской рынок, после — торговые центры «Голливуд» и «Эпицентр».

Но сначала обмен валюты. Курс доллара к гривне и у местных валютчиков, и в банке примерно одинаковый, чуть больше 23. Белорусы разочарованы — им выгоднее, чтобы он был выше.

Кроме пассажиров гомельского микроавтобуса на базах ни души. На парковке несколько машин с украинскими номерами.

— Не едут белорусы, доллар у нас припал немного и говорят, что стало невыгодно, — вздыхает у витрины с бытовой химией продавец.


Тем не менее багажник гомельской маршрутки потихоньку заполняется.

— 450 гривен (около 40 белорусских рублей по курсу Нацбанка на 15 декабря. — Прим. ред.)! — с гордостью демонстрирует елку мужчина. — У нас такая раза в два дороже. Так что я уже поездку отбил, — довольный гомельчанин загружает обновку в бус и спешит в другие павильоны. Обязательно надо глянуть обувь — ее здесь всегда брать выгодно. К примеру, фабричные кожаные сапоги можно купить за 50 долларов.


Через дорогу от баз еще одно место притяжения для шоп-туристов — привокзальный рынок. Считается, что там самые недорогие в Чернигове продукты.

Так в микроавтобусе появляются пакеты с шампиньонами по 45 гривен (4 рубля), хурмой по 30 гривен (2,5 рубля) и яблоками по 11 гривен (1 рубль).

А вот стиральные порошки и прочую бытовую химию никто из белорусов теперь не берет — невыгодно.

Следующий пункт шоппинга — Центральный рынок. В маршрутке обсуждают украинские цены. Женщина средних лет хвалится, что купила пальто за 50 долларов. Но это скорее удача, в большинстве же гомельчане приходят к выводу, что ехать на закупы теперь невыгодно.

— А я, например, еду сюда не за выгодой, а за тем, что никогда не купишь в Гомеле, — заявляет мужчина с елкой.

— И за чем же?

— В Гомеле не купишь настоящих грузинских мандаринов. Еще здесь самые лучшие грецкие орехи.


Через два часа гомельчане снова в маршрутке. Многие разочарованы — цены на рынке в переводе на белорусские даже выше, чем в Гомеле.

Последняя надежда на торговые центры — есть шанс нарваться на честные рождественские скидки.

Часть покупателей просит завезти их в «Эпицентр», другая — в гламурный «Голливуд». Но и оттуда белорусы выходят не сильно затаренные.


У кого-то в руках светящееся новогоднее дерево за 450 гривен (около 40 рублей), кто-то купил на скидке в Jysk подушку за 100 гривен (9 рублей), кому-то повезло отыскать в дорогом «Голливуде» магазин молодежной одежды с майками по 70 гривен (6 рублей).

А вот поход в продуктовый супермаркет «Сiльпо» белорусов разочаровал — почти все дороже, чем дома. К примеру, знаменитая «рошеновская» коровка на скидках стоит 66 гривен, а это почти 6 белорусских рублей. «Да в нашем „Евроопте“ она 4 рубля!» — возмущены белорусы.


Многие гомельчане не скрывают — поездкой остались недовольны. «Если так пойдет и дальше, то скоро не мы будем ездить к украинцам, а они к нам».

 
Теги: Курсы валют, Гомель
 
 
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Этой белорусской традиции - ездить в Чернигов на закупы - уже много лет. Иногда она сходит на нет, а иногда возрождается - здесь все зависит от курса доллара в...
 
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