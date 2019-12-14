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Пять масок для Instagram от белорусов

15.12.2019 08:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В этом году Facebook дал своим пользователям возможность публиковать AR-маски в Instagram для всех аккаунтов — так что теперь любой человек может создавать собственные фильтры для сториз и делиться ими. 42.TUT.BY предлагает вам пять масок, которые создали люди из Беларуси.

AR-маски — инструмент для сториз, взаимодействующий с изображением с помощью технологий дополненной реальности. Чтобы добавить эффект себе в профиль, нужно подписаться на создателя этой самой маски. Или же открыть его сториз, нажать на название маски в верхнем левом углу, а затем на «Сохранить эффект».

Национальные орнаменты от Shuma

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Shuma (@shumaby) 10 Дек 2019 в 10:12 PST

Белорусская группа Shuma создала маску Ornaments — это изображение традиционных орнаментов, транслирующихся на лицо. При этом весь остальной мир становится черно-белым, что только подчеркивает алый узор.

Облака на щеках и многое другое от иллюстратора Ольги Хатковской

Хотя сейчас 27-летняя Ольга живет в Москве, она родилась и росла в Гомеле. Какое-то время девушка проработала художником-аниматором в офисе Mail.ru, а затем ушла на вольные хлеба и сейчас делает маски на заказ и сотрудничает с «ВКонтакте». В частности, среди ее клиентов были Лена Темникова, Ирена Понарошку, Поля Полякова, Мария Вэй.

Среди своих любимых масок она называет цветы с пластырями на щеках, стилизованный эффект съемки на камеру с мигающей батареей и распознаванием лиц. Но в ее профиле полно и других эффектов — от облачков на щеках до единорогов и целой Солнечной системы вокруг головы.

Ковер от Юрия Кузнецова


Белорусский креативщик Юрий Кузнецов сейчас работает в Киеве в Banda Agency в качестве арт-директора и ведет свой блог. Он отличается довольно интересным чувством юмора: так, в прошлом году он снял 13 стебных роликов на свой айфон. Одно из этих видео было посвящено магазину ковров. Видимо, эта тема близка его душе, так как Юрий даже сделал маску в виде ковра. Вышло немного крипово, но одновременно смешно и стильно.

Арт от Маши, который отличается от обычных «ушек»


23-летняя Маша ведет блог в Instagram, где публикует свой арт. В интервью KYKY.ORG она рассказала, как начала заниматься AR-творчеством: «Как-то я увидела чье-то видео в маске, которая не была похожа на простые анимированные ушки или накладные ресницы, — скорее это была картина. И у меня зажглась лампочка — я захотела сделать что-то похожее. Тогда мне показалось, что это привилегия блогеров-миллионников. Но оказалось, что даже школьник с одноклассниками и мамой в подписчиках может сделать свой фильтр».

Сейчас она создала несколько необычных масок, очень отличающихся от «анимированных ушек», среди которых орнамент барокко, череп с цветами, «красная тьма», «тату» жирафа на щеке и ресницы-снежинки.

Целая коллекция от AR Squard

Стартап AR Squad был основан командой художников известного MSQRD: они отправились в Лондон после сделки MSQRD с Facebook, но после нескольких интервью «разошлись с разработчиком соцсети».

Конечно, создание масок — не основная задача компании. Но они создали несколько эффектов, которые украсят ваши сториз, например с «бриллиантовыми сердцами» или зимним образом, состоящим из теплой шапки и очков-гирлянды.

 
Теги: Гомель
 
 
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