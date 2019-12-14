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Ушел из жизни один из лучших белорусских хоккеистов Владимир Цыплаков

15.12.2019 10:14 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Ушел из жизни один из лучших белорусских хоккеистов Владимир Цыплаков
БЕЛТА

О смерти хоккеиста сообщает БЕЛТА. Обстоятельства произошедшего на данный момент неизвестны.

Игровую карьеру Владимир Цыплаков начал в 1985 году в ярославском «Торпедо». Через два года он перешел в минское «Динамо», в котором выступал 5 сезонов.

Владимир Цыплаков в сезоне 1995-1996 стал игроком клуба НХЛ «Лос-Анджелес Кингз». В 1999 году он перешел в «Баффало Сэйбрз», а затем выступал в казанском «Ак Барсе» и московском ЦСКА.

В 2005 году он завершил профессиональную карьеру в минской «Юности».

В 1989 году в составе сборной СССР выиграл молодежный чемпионат мира, в составе национальной сборной Беларуси Владимир Цыплаков выступал на двух Олимпийских играх и шести чемпионатах мира. Трижды признавался лучшим хоккеистом Беларуси (1992, 2000, 2002). 

Ушел из жизни один из лучших белорусских хоккеистов Владимир Цыплаков
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Заслуженный мастер спорта Владимир Цыплаков, уроженец Инты, умер в возрасте 50 лет.
 
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