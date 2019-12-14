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Китай пока не будет вводить пошлины на товары из США

15.12.2019 15:09 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. Китай отложил введение новых пошлин на импортируемые из США товары, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь идёт в том числе об автомобилях и автозапчастях.

Китай пока не будет вводить пошлины на товары из США

Ранее аналогичная мера была предпринята Соединенными Штатами в отношении товаров из Поднебесной. Напомним, в октябре США и Китаю удалось частично договориться.

Китай пока не будет вводить пошлины на товары из США

Пекин пообещал нарастить закупки американской сельхозпродукции, а Вашингтон со своей стороны обязался не повышать с 25 до 30 % пошлины на импорт в объеме 250 миллиардов долларов.

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Новости мира. Китай отложил введение новых пошлин на импортируемые из США товары, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь идёт в том числе об...
 
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