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Парить на высоте 16 метров. В Минске появилась первая аэротруба

15.12.2019 16:34 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Первая в Беларуси аэротруба начала работать в самом центре Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Парить на высоте 16 метров. В Минске появилась первая аэротруба

Она позволяет парить в воздухе на высоте 16 метров как любителям, так и профессионалам. Такое развлечение мирового класса равноценно прыжкам с парашютом.

Парить на высоте 16 метров. В Минске появилась первая аэротруба

iFLY позволяет взлетать, опускаться, свободно менять положение и совершать акробатические кульбиты. Её уже окрестили одной из самых больших в мире, другая такая в Европе – только в Париже. За новыми ощущениями сюда приглашают от 3 до 103 лет.  

Парить на высоте 16 метров. В Минске появилась первая аэротруба


Появилась мечта у меня, загорелся глаз. И очень хочется попробовать.  

Парить на высоте 16 метров. В Минске появилась первая аэротруба


Я бы сам хотел полетать, потому что там очень круто.  

Парить на высоте 16 метров. В Минске появилась первая аэротруба


Я обязательно попробую. Наверное, уговорю всю свою семью. Шоу потрясающее.  

Парить на высоте 16 метров. В Минске появилась первая аэротруба

Антон Быстров, директор iFLY Minsk:
У нас в Беларуси довольно высокий уровень достижений в парашютном спорте, поэтому я думаю, что в ближайшие один-два года у нас будет очень хорошая команда, которая сможет здесь тренироваться и представлять нашу страну на соревнованиях.

Парить на высоте 16 метров. В Минске появилась первая аэротруба

Получить невероятные эмоции внутри аэротрубы можно не только одному, но и всей семьёй. Кроме того, это шанс для нашей страны привлечь туристов и спортсменов-скайдайверов со всей Европы.  

* На правах рекламы

Люди в материале: Антон Быстров
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Первая в Беларуси аэротруба начала работать в самом центре Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  Она позволяет парить в...
 
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