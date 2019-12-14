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Парить на высоте 16 метров. В Минске появилась первая аэротруба
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Первая в Беларуси аэротруба начала работать в самом центре Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Она позволяет парить в воздухе на высоте 16 метров как любителям, так и профессионалам. Такое развлечение мирового класса равноценно прыжкам с парашютом.
iFLY позволяет взлетать, опускаться, свободно менять положение и совершать акробатические кульбиты. Её уже окрестили одной из самых больших в мире, другая такая в Европе – только в Париже. За новыми ощущениями сюда приглашают от 3 до 103 лет.
Антон Быстров, директор iFLY Minsk:
Получить невероятные эмоции внутри аэротрубы можно не только одному, но и всей семьёй. Кроме того, это шанс для нашей страны привлечь туристов и спортсменов-скайдайверов со всей Европы.
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Новости Беларуси. Первая в Беларуси аэротруба начала работать в самом центре Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она позволяет парить в...
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